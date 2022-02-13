Закрытое совещание в Раде пройдет 14 февраля, его будет вести Данилов, сообщили в аппарате парламента

Данилов проведет в Раде совещание по вопросу оценки ситуации с безопасностью вокруг и внутри Украины Фото: depositphotos.com

Об этом пресс-секретарь председателя парламента Руслана Стефанчука Мария Дейнеко рассказала 13 февраля в ходе общения с журналистами, сообщает "Укринформ".

Дейнеко говорила 12 февраля, что сегодня руководство Рады, а также лидеры депутатских фракций и групп проведут закрытое совещание с участием силовиков и представителей экономического блока, писал "Укринформ".

По словам пресс-секретаря Стефанчука, совещание пройдет 14 февраля, его будет вести секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"На 16 часов 14 февраля 2022 года запланировано совещание под председательством секретаря СНБО по вопросу оценки ситуации в сфере безопасности вокруг и внутри Украины", – сказала она.

На совещание пригласили руководство парламента, представителей депутатских фракций и групп, председателей правоохранительного комитета Рады, комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Фракции "Европейская солидарность" и "Голос" 12 февраля выступили с призывом провести в выходные внеочередное заседание Рады в связи с угрозой нового вторжения РФ, но эта инициатива не была поддержана. 13 февраля стало известно о переносе встречи глав фракций парламента с премьер-министром и руководителями силовых и экономических министерств и ведомств.