Закрытое совещание в Раде пройдет 14 февраля, его будет вести Данилов, сообщили в аппарате парламента

Об этом пресс-секретарь председателя парламента Руслана Стефанчука Мария Дейнеко рассказала 13 февраля в ходе общения с журналистами, сообщает "Укринформ".
Дейнеко говорила 12 февраля, что сегодня руководство Рады, а также лидеры депутатских фракций и групп проведут закрытое совещание с участием силовиков и представителей экономического блока, писал "Укринформ".
По словам пресс-секретаря Стефанчука, совещание пройдет 14 февраля, его будет вести секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"На 16 часов 14 февраля 2022 года запланировано совещание под председательством секретаря СНБО по вопросу оценки ситуации в сфере безопасности вокруг и внутри Украины", – сказала она.
На совещание пригласили руководство парламента, представителей депутатских фракций и групп, председателей правоохранительного комитета Рады, комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
Фракции "Европейская солидарность" и "Голос" 12 февраля выступили с призывом провести в выходные внеочередное заседание Рады в связи с угрозой нового вторжения РФ, но эта инициатива не была поддержана. 13 февраля стало известно о переносе встречи глав фракций парламента с премьер-министром и руководителями силовых и экономических министерств и ведомств.
Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.