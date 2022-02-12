Руководители фракций Верховной Рады соберутся 13 февраля на встречу с главами силовых министерств

"Завтра [13 февраля] предварительно в 16.00 состоится закрытое заседание с участием руководителей парламентских фракций, силового и экономического блока, а именно: с министром обороны, министром внутренних дел, главой СБУ, руководством разведок, Нацбанка, Минфина, премьер-министром", – написал он.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил надежду на результативную работу парламента на предстоящей пленарной неделе и выступил за непрерывный режим работы народных депутатов.
Фракции "Европейская солидарность" и "Голос" настаивают на встрече руководителей фракций и групп ВРУ с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.