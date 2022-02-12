Руководители фракций Верховной Рады соберутся 13 февраля на встречу с главами силовых министерств

"Завтра [13 февраля] предварительно в 16.00 состоится закрытое заседание с участием руководителей парламентских фракций, силового и экономического блока, а именно: с министром обороны, министром внутренних дел, главой СБУ, руководством разведок, Нацбанка, Минфина, премьер-министром", – написал он.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил надежду на результативную работу парламента на предстоящей пленарной неделе и выступил за непрерывный режим работы народных депутатов.

Фракции "Европейская солидарность" и "Голос" настаивают на встрече руководителей фракций и групп ВРУ с президентом Украины Владимиром Зеленским.