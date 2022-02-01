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Верховная Рада не поддержала выход Украины из протокола СНГ о проведении совместных антитеррористических мероприятий

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За выход из протокола проголосовали 223 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов
За выход из протокола проголосовали 223 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада на заседании 1 февраля не поддержала выход Украины из протокола об утверждении положения о порядке организации и проведении совместных антитеррористических мероприятий на территории государств – участников Содружества независимых государств, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

За соответствующий законопроект №0064 проголосовали 223 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках СНГ". Оно было введено в действие указом президента от 19 мая 2018 года.

"Принятие проекта акта создаст дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации и повышения авторитета Украины как самодостаточного государства", – говорится в пояснительной записке.

Контекст:

12 апреля 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ.

В мае 2018 года Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.

С 2019 года Украина вышла из ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ. В МИД Украины заявляли, что в целом Киев проводит инвентаризацию 236 договоров в рамках СНГ.

СНГ был создан в декабре 1991 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, СНГ, нардеп
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