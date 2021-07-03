Украина вышла из соглашения СНГ о правах потребителей

Украина вышла из еще одного соглашения с СНГ Фото: depositphotos.com

Этот закон Верховная Рада приняла в целом 15 июня голосами 331 нардепа.

Соглашение, из которого выходит Украина, было подписано в январе 2000 года в Москве и ратифицировано Украиной в марте 2002 года.

Закон о выходе из него вступит в силу завтра – на следующий день после публикации.