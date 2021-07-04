Украина вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ

Украина вышла из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств – участников СНГ в области защиты прав потребителей, принятого 25 января 2000 года в Москве и ратифицированного законом Украины от 7 марта 2002 года.

Верховная Рада приняла соответствующий закон №1551-IX 15 июня.

Контекст:

12 апреля 2018 года пятый президент Украины Петр Порошенко предложил официально прекратить участие страны в уставных органах СНГ.

В мае 2018 года Порошенко подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ, в конце августа Украина закрыла представительство при СНГ.

С 2019 года Украина вышла из ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ. В МИД Украины заявляли, что в целом Киев проводит инвентаризацию 236 договоров в рамках СНГ.

СНГ был создан в декабре 1991 года.