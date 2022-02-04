Верховная Рада соберется 14 февраля на внеочередное заседание – нардеп от "Слуги народа"

"В понедельник, 14 февраля, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Перечень законопроектов, которые мы рассмотрим, еще в работе", – написала она.

Контекст:

Согласно принятому календарному плану сессии, 14 февраля в Раде состоится согласительный совет, также у нардепов предусмотрена "самостоятельная работа". С 15-го по 18-е февраля в календаре прописаны пленарные заседания.

В первые две недели февраля нардепы провели пленарное заседание только 1 февраля, остальные дни все вместе не планируют собираться из-за коронавирусной инфекции.

31 января спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что парламент соберется на внеочередное пленарное заседание, "если будет какое-то экстраординарное событие".