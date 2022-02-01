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Рада создала ВСК по расследованию убийств мэра Кременчуга Бабаева и судьи Лободенко в 2014 году

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Мэра Кременчуга Олега Бабаева убили 26 июля 2014 года
Мэра Кременчуга Олега Бабаева убили 26 июля 2014 года
Фото из личного архива дочери Бабаева Ольги Шляховой

Верховная Рада на заседании 1 февраля поддержала проект постановления №6428 и создала временную следственную комиссию парламента по расследованию убийств городского головы Кременчуга Полтавской области Олега Бабаева и судьи Автозаводского районного суда Кременчуга Александра Лободенко в 2014 году, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Инициатором создания этой ВСК выступил нардеп от "Батьківщини" Михаил Цимбалюк. На заседании Рады он заявил, что, учитывая резонансность убийства Бабаева и Лободенко, а также многочисленные нарушения закона во время расследования дела, парламент должен создать соответствующую ВСК.

"Мы получили несколько обращений от правозащитников о тревожных сигналах нарушений в расследовании этого правонарушения", – добавил он.

За создание ВСК проголосовали 234 народных депутата.

Контекст:

Бабаев был убит 26 июля 2014 года рядом с его домом в Кременчуге. По данным правоохранителей, преступники, убившие Бабаева, сделали три выстрела и уехали с места преступления на машине ВАЗ белого цвета.

3 сентября тогдашний глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что заказчика убийства задержали. По информации МВД, заказчик заплатил исполнителям $70 тыс.

Один из четырех обвиняемых – собственник кременчугской телекомпании "Визит" Александр Мельник. Следствие считает, что он является организатором заказного убийства Бабаева, а также судьи Автозаводского суда Александра Лободенко. Эти дела были объединены в одно.

По данным "Кременчук Today"15 октября 2019 года Гадячский районный суд вынес первый приговор по делу об убийствах Бабаева и Лободенко. Один из исполнителей преступления Игорь Пасичный, который решил сотрудничать со следствием, признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы. Остальные обвиняемые остаются под стражей.

В декабре 2021 года издание "Апостроф" написало, что это уголовное производство в течение семи лет переходит из одной судебной инстанции в другую, в некоторых судах оно уже побывало дважды. Возможной причиной задержек адвокат пострадавшей стороны Анатолий Кононенко считает то, что на обвиняемых распространяется действие "закона Савченко" и, таким образом, им выгоднее провести больше времени в заключении до вынесения приговора.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, убийство, Олег Бабаев, расследование, парламент, временная следственная комиссия
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