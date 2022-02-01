Рада создала ВСК по расследованию убийств мэра Кременчуга Бабаева и судьи Лободенко в 2014 году

Инициатором создания этой ВСК выступил нардеп от "Батьківщини" Михаил Цимбалюк. На заседании Рады он заявил, что, учитывая резонансность убийства Бабаева и Лободенко, а также многочисленные нарушения закона во время расследования дела, парламент должен создать соответствующую ВСК.

"Мы получили несколько обращений от правозащитников о тревожных сигналах нарушений в расследовании этого правонарушения", – добавил он.

За создание ВСК проголосовали 234 народных депутата.