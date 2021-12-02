"Полный судебный беспредел". "Батьківщина" намерена создать в Раде следственную комиссию по убийству экс-мэра Кременчуга Бабаева

Он напомнил, что обвинения в убийстве судьи и политика, которые были застрелены с разницей в несколько месяцев, и, по информации нардепа, из одного и того же оружия, предъявлены четырем людям, но с 2014 года дело так и не было завершено.
По словам Кожемякина, производство не расследуется, его рассмотрение в суде затягивается. Он отметил, что сегодня рассмотрение начал Пирятинский районный суд Полтавской области – и это девятый суд первой инстанции, который рассматривает дело.
"Это полный судебный беспредел!" – заявил нардеп. Он пояснил, что рассмотрение затягивается из-за болезней, отстранения судей, отвода присяжных, и все это продолжается семь лет.
Кожемякин сообщил, что в ближайшее время фракция "Батьківщина" зарегистрирует постановление о создании ВСК по расследованию убийства Лободенко и Бабаева. Он попросил фракции предоставить кандидатуры в комиссию, а также обратился к Офису генпрокурора с просьбой считать это выступление депутатским запросом.
Бабаев был убит 26 июля 2014 года рядом с его домом в Кременчуге. По данным милиции, преступники, убившие Бабаева, сделали три выстрела и уехали с места преступления на машине ВАЗ белого цвета.
3 сентября тогдашний глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что заказчика убийства задержали. По информации МВД, заказчик заплатил исполнителям $70 тыс.
Один из четырех обвиняемых – собственник кременчугской телекомпании "Визит" Александр Мельник. Следствие считает, что он является организатором заказного убийства Бабаева, а также судьи Автозаводского суда Александра Лободенко. Эти дела были объединены в одно.
По данным "Кременчук Today", 15 октября 2019 года Гадячский районный суд вынес первый приговор по делу об убийствах Бабаева и Лободенко. Один из исполнителей преступления Игорь Пасичный, который решил сотрудничать со следствием, признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы. Остальные обвиняемые остаются под стражей.