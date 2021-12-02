"Полный судебный беспредел". "Батьківщина" намерена создать в Раде следственную комиссию по убийству экс-мэра Кременчуга Бабаева

Он напомнил, что обвинения в убийстве судьи и политика, которые были застрелены с разницей в несколько месяцев, и, по информации нардепа, из одного и того же оружия, предъявлены четырем людям, но с 2014 года дело так и не было завершено.

По словам Кожемякина, производство не расследуется, его рассмотрение в суде затягивается. Он отметил, что сегодня рассмотрение начал Пирятинский районный суд Полтавской области – и это девятый суд первой инстанции, который рассматривает дело.

"Это полный судебный беспредел!" – заявил нардеп. Он пояснил, что рассмотрение затягивается из-за болезней, отстранения судей, отвода присяжных, и все это продолжается семь лет.

Кожемякин сообщил, что в ближайшее время фракция "Батьківщина" зарегистрирует постановление о создании ВСК по расследованию убийства Лободенко и Бабаева. Он попросил фракции предоставить кандидатуры в комиссию, а также обратился к Офису генпрокурора с просьбой считать это выступление депутатским запросом.