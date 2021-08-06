Дочь убитого мэра Кременчуга Бабаева: Мы не можем добиться приговора. Семь лет нас перебрасывают от одного суда в другой по всей Полтавской области

"Рассмотрение дела об убийстве моего отца и судьи Александра Лободенко по сути началось в феврале 2015 года. Сторона защиты подозреваемых сразу выбрала тактику на изматывание участников процесса и максимальное его затягивание. По закону каждые два месяца судья должен рассматривать ходатайство о продлении срока содержания под стражей. И как только подходило время продления, в суде наступал хаос. Заседания длились часы напролет, до поздней ночи, каждый раз истерики, вызов "скорой", бесконечные оскорбления потерпевших и судей, постоянное психологическое давление и просто издевательства над нами", – рассказала Шляхова.

По ее словам, дело рассматривалось в восьми судах Полтавской области.

"За семь лет дело рассматривалось в восьми судах – в Кобеляцком и Киевском районном судах, Крюковском суде Кременчуга, Козельщинском суде. В некоторые из них дело возвращалось не один раз. Если попадались принципиальные судьи, адвокаты обвиняемых их выбивали из процесса – писали многочисленные жалобы, требовали отвода и любыми способами добивались смены суда. И нас перебрасывают из одного суда в другой по всей Полтавской области", – заявила собеседница.

Она сообщила, что на данный момент к рассмотрению дела приступил Киевский районный суд города Полтавы.

"Надеюсь, дело все же рассмотрят и мы услышим приговор. С другой стороны, если судьи действительно боятся, почему они сразу не берут самоотвод, не рекомендуют передать дело в другую область? Они каждый раз берутся за дело, тянут его несколько месяцев, а потом внезапно отказываются. Многие самоотводы были незаконными. Но никто не понес за это ответственность", – отметила Шляхова.

Дочь мэра Кременчуга Бабаева: Защита давит, что по закону Савченко подозреваемые в убийстве моего отца уже отсидели свой срок в СИЗО. Полный текст интервью