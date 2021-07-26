В Кременчуге прошел марш памяти о мэре города Бабаеве, которого убили семь лет назад

Инициаторами мероприятия, участие в котором приняли несколько тысяч жителей города, стали дочери Бабаева Анна и Ольга, а также его друзья. Организовать шествие помогли нынешний мэр Кременчуга Виталий Малецкий и народный депутат от группы "За майбутнє" Юрий Шаповалов.
Участники мероприятия прошли от места убийства Бабаева в сквер, названный в его честь, где установлен памятник бывшему меру. Собравшиеся возложили к памятнику цветы и зажгли свечи. Также присутствующие обменивались воспоминаниями о Бабаеве, в частности, речь шла о его деятельность на посту мэра Кременчуга.
Бабаев был убит 26 июля 2014 года рядом со своим домом в Кременчуге. По данным милиции, преступники, убившие Бабаева, сделали три выстрела и уехали с места преступления на машине "ВАЗ" белого цвета.
3 сентября тогдашний глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что заказчика убийства задержали. Он заплатил исполнителям $70 тыс.
Один из четырех подозреваемых – собственник Кременчугской телекомпании "Визит" Александр Мельник. Его отправили в СИЗО. Следствие считает, что задержанный является организатором заказного убийства Бабаева, а также судьи Автозаводского суда Александра Лободенко. Поэтому эти дела были объединены в одно.