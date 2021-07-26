В Кременчуге прошел марш памяти о мэре города Бабаеве, которого убили семь лет назад

Инициаторами мероприятия, участие в котором приняли несколько тысяч жителей города, стали дочери Бабаева Анна и Ольга, а также его друзья. Организовать шествие помогли нынешний мэр Кременчуга Виталий Малецкий и народный депутат от группы "За майбутнє" Юрий Шаповалов.

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Видео: Кременчуцькі Новини / YouTube

Участники мероприятия прошли от места убийства Бабаева в сквер, названный в его честь, где установлен памятник бывшему меру. Собравшиеся возложили к памятнику цветы и зажгли свечи. Также присутствующие обменивались воспоминаниями о Бабаеве, в частности, речь шла о его деятельность на посту мэра Кременчуга.