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В Кременчуге прошел марш памяти о мэре города Бабаеве, которого убили семь лет назад

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Собравшиеся возложили цветы к памятнику Бабаеву и зажгли свечи
Собравшиеся возложили цветы к памятнику Бабаеву и зажгли свечи
Фото: kremen.today

В Кременчуге Полтавской области накануне прошел марш памяти о мэре города Олеге Бабаеве, которого убили семь лет назад. Об этом 26 июля сообщает местное издание "Кременчук Today".

Инициаторами мероприятия, участие в котором приняли несколько тысяч жителей города, стали дочери Бабаева Анна и Ольга, а также его друзья. Организовать шествие помогли нынешний мэр Кременчуга Виталий Малецкий и народный депутат от группы "За майбутнє" Юрий Шаповалов.

ВИДЕО
Видео: Кременчуцькі Новини / YouTube

Участники мероприятия прошли от места убийства Бабаева в сквер, названный в его честь, где установлен памятник бывшему меру. Собравшиеся возложили к памятнику цветы и зажгли свечи. Также присутствующие обменивались воспоминаниями о Бабаеве, в частности, речь шла о его деятельность на посту мэра Кременчуга.

Контекст:

Бабаев был убит 26 июля 2014 года рядом со своим домом в Кременчуге. По данным милиции, преступники, убившие Бабаева, сделали три выстрела и уехали с места преступления на машине "ВАЗ" белого цвета.

3 сентября тогдашний глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что заказчика убийства задержали. Он заплатил исполнителям $70 тыс.

Один из четырех подозреваемых – собственник Кременчугской телекомпании "Визит" Александр Мельник. Его отправили в СИЗО. Следствие считает, что задержанный является организатором заказного убийства Бабаева, а также судьи Автозаводского суда Александра Лободенко. Поэтому эти дела были объединены в одно.

Теги: убийство, Кременчуг, Олег Бабаев, Юрий Шаповалов, шествие, Виталий Малецкий, марш памяти
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