ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Дело об убийстве мэра Кременчуга за семь лет не рассмотрено, судьи могут опасаться браться за него – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По версии адвоката, на судей могут оказывать давление
По версии адвоката, на судей могут оказывать давление
Фото: depositphotos.com

Издание "Апостроф" в опубликованной 13 декабря статье пишет, что уголовное производство в связи с убийством городского головы Кременчуга Олега Бабаева в течение семи лет переходит из одной судебной инстанции в другую, в некоторых судах оно уже побывало дважды. В связи с этим в Верховной Раде решили создать временную следственную комиссию.

Автор статьи сообщил, что с инициативой создания ВСК о расследовании убийства Бабаева выступил народный депутат от "Батьківщини" Андрей Кожемякин, свое участие в комиссии подтвердил избранный в Кременчуге нардеп из группы "За майбутнє" Юрий Шаповалов.

"На данный момент судов, куда попадало дело о резонансном двойном убийстве, насчитывается уже девять. Если учитывать, что в некоторые из них материалы направлялись по два раза, то получается, что за семь лет не смогли начать рассмотрение порядка 12 раз", – отмечает журналист Николай Ткачук.

Возможной причиной задержек адвокат пострадавшей стороны – дочерей убитого Бабаева Анны и Ольги – Анатолий Кононенко считает то, что на обвиняемых распространяется действие "закона Савченко", и таким образом им выгоднее провести больше времени в заключении до вынесения приговора. Юрист полагает, что для отвлечения внимания защита вбрасывает в дело "сведения", которые расходятся с версией следствия.

По версии адвоката, судьи могут опасаться связываться с этим делом из-за его огласки, они могут опасаться за свою жизнь или подвергаться "влиянию". Кононенко отметил, что в Полтавском суде присяжные сначала согласились взяться за это дело, а потом не пришли на заседание.

Кононенко напомнил, что давший признательные показания один из исполнителей убийства Игорь Пасичный уже был осужден и за это время успел выйти на свободу.

"По некоторым из фигурантов суды все-таки могут принимать решения, а по некоторым – нет. Такая странная непоследовательная избирательность украинской Фемиды явно требует объяснения. И, надеемся, ВСК в Верховной Раде удастся пролить свет на ее причины", – резюмирует автор статьи.

Контекст:

Бабаев был убит 26 июля 2014 года рядом с его домом в Кременчуге. По данным милиции, преступники, убившие Бабаева, сделали три выстрела и уехали с места преступления на машине ВАЗ белого цвета.

3 сентября тогдашний глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что заказчика убийства задержали. По информации МВД, заказчик заплатил исполнителям $70 тыс.

Один из четырех обвиняемых – собственник кременчугской телекомпании "Визит" Александр Мельник. Следствие считает, что он является организатором заказного убийства Бабаева, а также судьи Автозаводского суда Александра Лободенко. Эти дела были объединены в одно.

По данным "Кременчук Today"15 октября 2019 года Гадячский районный суд вынес первый приговор по делу об убийствах Бабаева и Лободенко. Один из исполнителей преступления Игорь Пасичный, который решил сотрудничать со следствием, признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы. Остальные обвиняемые остаются под стражей.

Теги: Андрей Кожемякин, убийство, следствие, Олег Бабаев, приговор, Юрий Шаповалов, суды, расследование, преступление, судьи, адвокат, уголовное производство, присяжные, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умер автор фильмов "Асса" и "Сто дней после детства", российский режиссер Сергей Соловьев
Умер автор фильмов "Асса" и "Сто дней после детства", российский режиссер Сергей Соловьев
"Потом садись попой на ее грязь", "Есть что-то вульгарное". Орбакайте с конусами на голой груди закинула ноги на стул
"Потом садись попой на ее грязь", "Есть что-то вульгарное". Орбакайте с конусами на голой груди закинула ноги на стул
"Красавчик", "Чувствует себя защищенной". Тину Кароль сняли в объятиях грузинского певца
"Красавчик", "Чувствует себя защищенной". Тину Кароль сняли в объятиях грузинского певца
Похудевшая на 20 кг солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, что исключила из рациона, чтобы не набирать вес
Похудевшая на 20 кг солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, что исключила из рациона, чтобы не набирать вес
  Смерть Мистера Бига обрушила акции Peloton. В ответ компания срочно "воскресила" героя и нашла ему новую любовь вместо Кэрри Брэдшоу
  Смерть Мистера Бига обрушила акции Peloton. В ответ компания срочно "воскресила" героя и нашла ему новую любовь вместо Кэрри Брэдшоу
"Целлюлит видно, особенно на ногах", "Ее уже не узнать". Организаторы российской премии показали фото Седоковой крупным планом
"Целлюлит видно, особенно на ногах", "Ее уже не узнать". Организаторы российской премии показали фото Седоковой крупным планом
"Полуголая глупышка", "Лиф красивый". Дорофеева станцевала перед камерой в расстегнутой кофте
"Полуголая глупышка", "Лиф красивый". Дорофеева станцевала перед камерой в расстегнутой кофте
"Это слишком". Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки развалилась в откровенном мини без белья
"Это слишком". Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки развалилась в откровенном мини без белья
"Хотелось убрать шаблон однотипности из украинской поп-музыки". Худрук Дорофеевой записал альбом с ее мужем. Аудио
"Хотелось убрать шаблон однотипности из украинской поп-музыки". Худрук Дорофеевой записал альбом с ее мужем. Аудио
"Очень похож на отца", "Курносик". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала, как разговаривает их повзрослевший сын
"Очень похож на отца", "Курносик". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала, как разговаривает их повзрослевший сын
  Маша Ефросинина рассказала, как Наташа Влащенко назвала ее "полной дурой". Журналистка прокомментировала
  Маша Ефросинина рассказала, как Наташа Влащенко назвала ее "полной дурой". Журналистка прокомментировала
"Сиськи – огонь", "Крестик на трусиках прекрасен". Обнаженная Чехова облизала на камеру конфету
"Сиськи – огонь", "Крестик на трусиках прекрасен". Обнаженная Чехова облизала на камеру конфету
"На кого она только не обиделась". Кухар высказалась о конфликте с Гвоздевой на "Танцах со звездами"
"На кого она только не обиделась". Кухар высказалась о конфликте с Гвоздевой на "Танцах со звездами"
"Ого, прямо Волочкова". Огневич показала растяжку в ванне
"Ого, прямо Волочкова". Огневич показала растяжку в ванне
34-летний экс-нардеп Парасюк показал жену и полуторамесячного сына
34-летний экс-нардеп Парасюк показал жену и полуторамесячного сына
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Чуть не вырвало от фото", "Думали, дно пробито, но снизу постучали". Волочкова показала снимки с двумя мужчинами (182429)
2
"Остановитесь! Хватит бомбить нас своей красотой!" Мейхер показала грудь без лифчика (144908)
3
"Она без трусов?" В сети обсуждают новые фото Ани Лорак (56962)
4
"Красива, как никогда", "Старение пошло вспять". Голая Деми Мур сделала селфи в ванне (46978)
5
"Да, я влюбилась. И мне не стыдно". Замужняя Седокова призналась в новой влюбленности (30707)
6
"Мать, ты че?", "Думаю, что теперь я лесбиянка". Леди Гага обнажила грудь в асимметричном декольте (30317)
7
"Зашла на кухню и испугалась". Асмус показала портрет, который нарисовала ее дочь от Гарика Харламова (28715)
8
"Крутая блондинка", "Ваушная". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару засветила тату в декольте платья (26774)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS