Дело об убийстве мэра Кременчуга за семь лет не рассмотрено, судьи могут опасаться браться за него – СМИ

Автор статьи сообщил, что с инициативой создания ВСК о расследовании убийства Бабаева выступил народный депутат от "Батьківщини" Андрей Кожемякин, свое участие в комиссии подтвердил избранный в Кременчуге нардеп из группы "За майбутнє" Юрий Шаповалов.

"На данный момент судов, куда попадало дело о резонансном двойном убийстве, насчитывается уже девять. Если учитывать, что в некоторые из них материалы направлялись по два раза, то получается, что за семь лет не смогли начать рассмотрение порядка 12 раз", – отмечает журналист Николай Ткачук.

Возможной причиной задержек адвокат пострадавшей стороны – дочерей убитого Бабаева Анны и Ольги – Анатолий Кононенко считает то, что на обвиняемых распространяется действие "закона Савченко", и таким образом им выгоднее провести больше времени в заключении до вынесения приговора. Юрист полагает, что для отвлечения внимания защита вбрасывает в дело "сведения", которые расходятся с версией следствия.

По версии адвоката, судьи могут опасаться связываться с этим делом из-за его огласки, они могут опасаться за свою жизнь или подвергаться "влиянию". Кононенко отметил, что в Полтавском суде присяжные сначала согласились взяться за это дело, а потом не пришли на заседание.

Кононенко напомнил, что давший признательные показания один из исполнителей убийства Игорь Пасичный уже был осужден и за это время успел выйти на свободу.

"По некоторым из фигурантов суды все-таки могут принимать решения, а по некоторым – нет. Такая странная непоследовательная избирательность украинской Фемиды явно требует объяснения. И, надеемся, ВСК в Верховной Раде удастся пролить свет на ее причины", – резюмирует автор статьи.