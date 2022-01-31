Сотрудница канала "Рада", которая сказала, что ненавидит украинский язык, была на испытательном сроке

"Она у нас не была трудоустроена, и у нас нет никаких трудовых отношений с этим лицом. Телеканал сейчас заказывает контент у организаций, она была гостевым редактором на двухнедельном испытательном сроке, у нее он даже не сплыл, ее сразу в тот день уволили", – сообщил Перенчук.

По его словам, Шишкина работала от продакшна "Кинокит", производящего контент для канала.