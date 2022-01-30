"Ненавижу украинский язык, а флаг – это п...здец". Сотрудница телеканала "Рада" рассказала о своем отношении к языку и флагу Украины, а затем принесла извинения. Видео

Впоследствии девушка извинилась, подчеркнув, что она – дочь участника АТО и не имела права на подобные высказывания Скриншот: STERNENKO / Telegram

"Это Полина Шишкина. Живет в Украине и ненавидит украинский язык. У нее в Facebook указано, что она работает ассистентом главного редактора на государственном канале "Рада". Ранее, как и многие другие новые работники канала "Рада", она работала на канале [нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора] Медведчука Live", – говорится в сообщении Стерненко.

На видео Шишкина говорит о ненависти к украинскому языку и критикует флаг Украины.

"Флаг так себе, кстати. Могли бы дизайн другой сделать, нормальный, потому что это п...здец", – заявляет она.

Впоследствии девушка извинилась, подчеркнув, что она – дочь участника АТО и не имела права на подобные высказывания.

Видео с извинением Шишкиной опубликовал Telegram-канал "Неизвестный патриот", отметив, что ее уже уволили с телеканала "Рада".

"Вчера у меня была неосторожность плохо высказаться об украинском языке и украинском флаге. Считаю, что это было неверно, особенно являясь дочерью участника АТО, я как минимум не имела на это права. Полностью осознаю свою ошибку и призываю не повторять ее, особенно ввиду нашей геополитической ситуации", – сказала Шишкина.