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"Ненавижу украинский язык, а флаг – это п...здец". Сотрудница телеканала "Рада" рассказала о своем отношении к языку и флагу Украины, а затем принесла извинения. Видео

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Впоследствии девушка извинилась, подчеркнув, что она дочь участника АТО и не имела права на подобные высказывания
Впоследствии девушка извинилась, подчеркнув, что она – дочь участника АТО и не имела права на подобные высказывания
Скриншот: STERNENKO / Telegram

Сотрудница государственного телеканала "Рада" Полина Шишкина заявила, что ненавидит украинский язык и считает неудачным дизайн украинского флага. Видео с ее высказываниями 30 января опубликовал в своем Telegram-канале активист Сергей Стерненко.

"Это Полина Шишкина. Живет в Украине и ненавидит украинский язык. У нее в Facebook указано, что она работает ассистентом главного редактора на государственном канале "Рада". Ранее, как и многие другие новые работники канала "Рада", она работала на канале [нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора] Медведчука Live", – говорится в сообщении Стерненко.

На видео Шишкина говорит о ненависти к украинскому языку и критикует флаг Украины.

"Флаг так себе, кстати. Могли бы дизайн другой сделать, нормальный, потому что это п...здец", – заявляет она.

Впоследствии девушка извинилась, подчеркнув, что она – дочь участника АТО и не имела права на подобные высказывания.

Видео с извинением Шишкиной опубликовал Telegram-канал "Неизвестный патриот", отметив, что ее уже уволили с телеканала "Рада".

"Вчера у меня была неосторожность плохо высказаться об украинском языке и украинском флаге. Считаю, что это было неверно, особенно являясь дочерью участника АТО, я как минимум не имела на это права. Полностью осознаю свою ошибку и призываю не повторять ее, особенно ввиду нашей геополитической ситуации", – сказала Шишкина.

Контекст:

Парламентский телеканал "Рада" создан как Дирекция телерадиопрограмм Верховной Рады Украины в ноябре 1998 года распоряжением председателя ВРУ. Первая передача парламентского телевидения вышла в эфир на Первом национальном канале 23 марта 1999 года, сообщается на сайте телеканала.

15 декабря 2021 года спикер Верховной Рады Стефанчук сообщил в Twitter об обновлении телеканала "Рада". "С сегодняшнего дня он начинает вещание в формате HD. В скором времени зрители увидят не только качественную картинку, но и новые студии, обновленную площадку для брифингов и пресс-конференций", – говорится в сообщении.

СМИ стало известно, что на реформированной "Раде" будут работать бывшие ведущие телеканалов "112 Украина", ZIK, Live, а также блогер Сергей Иванов и политтехнолог Владимир Петров. Петрова 17 декабря после скандала с его высказываниями в адрес экс-канцлера Германии Ангелы Меркель отстранили от эфиров, но уже через несколько дней он вернулся на канал в качестве эксперта.

Теги: Украина, украинский язык, флаг, парламент, активист, Сергей Стерненко, девушка, язык, телеканал Рада
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