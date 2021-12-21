ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Политтехнолог Петров вернулся в эфир государственного канала "Рада"

Петров принимал участие в программе как эксперт
Петров принимал участие в программе как эксперт
Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Политтехнолог Владимир Петров снова работает в эфире государственного канала "Рада", он вернулся туда в статусе эксперта.

На это вечером 20 декабря обратило внимание издание "Детектор медиа"

Петрова 17 декабря, после скандала с его высказываниями в адрес экс-канцлера Германии Ангелы Меркель отстранили от эфиров. На канале тогда запустили ролик с его извинениями. Блогер Сергей Иванов, который пришел на канал вместе с Петровым, заявил тогда, что прекратит работу на "Раде" вместе с "другом".

20 декабря Петров принял участие в программе, которую ведет Иванов. Политтехнолог комментировал ряд вопросов, в частности, ситуацию с количеством угля на украинских складах.

"Я подчеркиваю, что мы готовы общаться со всеми политическими силами. Мой следующий гость – Владимир Петров, политтехнолог", – сказал Иванов. 

Иванов и Петров в эфире канала "Рада" вечером 20 декабря. Скриншот: Телеканал Рада / YouTube
Иванов и Петров в эфире канала "Рада" вечером 20 декабря. Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Контекст:

Команда президента Украины Владимира Зеленского заинтересована в создании медиахолдинга, в который вошли бы государственные телеканалы "Дом" и "Рада", а также частный "24 канал", писал "Телеграф". Целью появления такого медиаресурса является усиление информационного сопровождения деятельности монобольшинства в Верховной Раде – фракции "Слуга народа", сообщало издание.

3 декабря первый вице-спикер парламента Александр Корниенко опроверг слухи о создании медиахолдинга президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что власть "научной фантастикой не занимается".

15  декабря спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил об обновлении телеканала "Рада". "С сегодняшнего дня он начинает вещание в формате HD. В скором времени зрители увидят не только качественную картинку, но и новые студии, обновленную площадку для брифингов и пресс-конференций", – говорится в сообщении.

СМИ стало известно, что на реформированной "Раде" будут работать бывшие ведущие телеканалов "112 Украина", ZIK, Live, а также блогер Иванов и Петров.

Последнего отстранили после предложения "набить купола" Меркель. 

"Если мы уже говорим о свинье – не могу не упомянуть Ангелу Меркель. Оказывается, именно Ангела Меркель заблокировала поставки в Украину оружия натовского. [...] Я сейчас обращаюсь к владельцам тату-салона, которые пытались татуировать свинью и которым это не дали сделать. Парни, я думаю, что никто из украинцев не будет против, если вы поймаете Меркель и набьете ей на спине эту церковь с куполами. [...] Можете ей на ягодицах набить ее настоящее имя "Ангела Штирлиц". [...] Короче, Ангела, приезжай в Украину, будем бить тебе на плечах погоны подполковника ФСБ", – сказал он 14 декабря, комментируя информацию СМИ о блокировке Меркель поставок оружия НАТО Украине

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СМИ, Сергей Иванов, Владимир Петров, телеканал Рада
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Имбирные пряники к Новому году. Простой рецепт к празднику
  Имбирные пряники к Новому году. Простой рецепт к празднику
59-летний Григорий Лепс развелся с женой-украинкой спустя почти 20 лет брака
59-летний Григорий Лепс развелся с женой-украинкой спустя почти 20 лет брака
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков
"Подстилка! Шлюха! На все готова ради денег!" Асмус показала пятую точку и пожаловалась на подписчиков
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность
25-летняя канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила 72-летнего Жерара Депардье в изнасиловании
25-летняя канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила 72-летнего Жерара Депардье в изнасиловании
В Spotify появилась официальная страница Украины
В Spotify появилась официальная страница Украины
Осадчая и Горбунов крестили младшего сына в День святого Николая
Осадчая и Горбунов крестили младшего сына в День святого Николая
Отец погибшей на съемках "Ржавчины" Галины Хатчинс высказался о поведении Болдуина после трагедии
Отец погибшей на съемках "Ржавчины" Галины Хатчинс высказался о поведении Болдуина после трагедии
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах
"Анюта, жги", "Вдохновляющий вид". 39-летняя Седокова оголила грудь и пах
Горбунов показал, как выглядят тренеры и ведущие нового сезона шоу "Голос країни" в первый день съемок
Горбунов показал, как выглядят тренеры и ведущие нового сезона шоу "Голос країни" в первый день съемок
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной
  "Она тоже меня била, но я же не хожу по недо-СМИ и не рассказываю". Каминская назвала певицу Вику "тупицей"
  "Она тоже меня била, но я же не хожу по недо-СМИ и не рассказываю". Каминская назвала певицу Вику "тупицей"
Наташа Королева рассказала, сколько они с Тарзаном заработали на видеопоздравлениях для поклонников
Наташа Королева рассказала, сколько они с Тарзаном заработали на видеопоздравлениях для поклонников
"Опасается катастрофы, угрожающей престолонаследию". Елизавета II призвала принца Уильяма отказаться от полетов вместе с семьей
"Опасается катастрофы, угрожающей престолонаследию". Елизавета II призвала принца Уильяма отказаться от полетов вместе с семьей
"Хочется задержать взгляд". Жена Петросяна перед камерой "оседлала" стул
"Хочется задержать взгляд". Жена Петросяна перед камерой "оседлала" стул
Соломия Витвицкая высказалась о своей зарплате на телевидении
Соломия Витвицкая высказалась о своей зарплате на телевидении
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Как не синие трусы, так черный лифон". Звезда ситкома "Танька і Володька" засветила грудь в декольте (93648)
2
"Эротичная очень". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги рядом с мужчиной (40814)
3
"Первый раз вижу такую любовь". Экс-супруга Ани Лорак сняли на видео, когда он гладил промежность своей новой возлюбленной (37402)
4
"Хоть бы вареник прикрыла", "Очень экстравагантно". 43-летняя Ани Лорак засветила перед зрителями промежность (32172)
5
"Вау!", "Очень горячая штучка". Настя Каменских показала фигуру в мини-юбке и ботфортах (25662)
6
"Мне всего 18, и я не смогу это повторить". 52-летняя Энистон показала растяжку во время тренировки (17950)
7
"Ты красотка и грудь у тебя красивая". Звезда "Женского квартала" Оруджова показала пышный бюст (15803)
8
"Шикарный костюм!" Мейхер показала фигуру в полупрозрачной одежде собственного дизайна (14723)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS