Политтехнолог Петров вернулся в эфир государственного канала "Рада"

На это вечером 20 декабря обратило внимание издание "Детектор медиа".

Петрова 17 декабря, после скандала с его высказываниями в адрес экс-канцлера Германии Ангелы Меркель отстранили от эфиров. На канале тогда запустили ролик с его извинениями. Блогер Сергей Иванов, который пришел на канал вместе с Петровым, заявил тогда, что прекратит работу на "Раде" вместе с "другом".

20 декабря Петров принял участие в программе, которую ведет Иванов. Политтехнолог комментировал ряд вопросов, в частности, ситуацию с количеством угля на украинских складах.

"Я подчеркиваю, что мы готовы общаться со всеми политическими силами. Мой следующий гость – Владимир Петров, политтехнолог", – сказал Иванов.

Иванов и Петров в эфире канала "Рада" вечером 20 декабря. Скриншот: Телеканал Рада / YouTube