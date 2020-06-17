Я говорю вам по-русски. Отъ…битесь от McDonald's, учите украинский или валите в "Дон Мак" в "ДНР"

В мае 2014 года "McDonald's Украина" закрыл все свои точки на оккупированных территориях Украины. Не бл...довали и не бегали между капелек – а взяли и закрыли. Это раз.

В 2016 году "русский мир" "ДНР" и Крыма отобрал собственность McDonald's и открыл там русские харчевни под названием "Дон Мак" и "Мир бургеров". Уже на дворе 2020 год, многие мировые гиганты сдались и начали работать в оккупации, но не "McDonald's Украина". Это два.

Сколько себя помню, McDonald's все время собирает и выделяет колоссальные деньги на лечение детей и благотворительность. Их ладошки, их благотворительные пикники, их дни Дональда McDonald's. Это вызывает мое глубокое уважение и благодарность. Это три.

"McDonald's Украина" ведет бизнес и принимает заказы на единственном государственном языке страны – украинском. Очередная позиция – однозначная и принципиальная. Уважаю. Это четыре.

Я – украинец, свободно владеющий украинским, но говорящий в быту все еще на русском языке. Я говорю вам по-русски. Отъ...битесь от McDonald's, учите украинский или валите в "Дон Мак".

Никто. Никто не будет здесь больше развивать и поощрять язык государства-агрессора. Никто. Никто мне и вам не мешает говорить на любом удобном языке. Но знать, понимать и принимать украинский язык единственным государственным – вы обязаны.

Я рад, что мировая корпорация McDonald's уважает наш язык, нашу страну и нашу территориальную целостность.

McDonald's – respect! Вата – в сад!

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора