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Язык вражды и дезинформации. В украинском МИД ответили на заявление России о русофобии в Украине

20 мая министерство иностранных дел России опубликовало комментарий к годовщине Владимира Зеленского на должности президента Украины, в котором раскритиковало его деятельность. В украинском МИД ответили, что такое заявление ставит под сомнение настроенность РФ к дипломатическому урегулированию.

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В МИД Украины подчеркнули, что причиной разрушения сотрудничества с РФ является российская вооруженная агрессия
В МИД Украины подчеркнули, что причиной разрушения сотрудничества с РФ является российская вооруженная агрессия
Фото: depositphotos.com

Россия пытается вмешаться во внутренние дела Украины, навязать искаженные интерпретации реальности, расколоть украинское общество и отвлечь внимание от вопроса агрессии. Об этом заявили 20 мая в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на комментарий российского МИД о годовщине президента Владимира Зеленского.

"Авторы комментария обвиняют Украину в осуществлении русофобской государственной политики, нагнетании напряженности в отношениях с Россией. Это один из ярких примеров дезинформации", – считают в украинском ведомстве.

В МИД Украины подчеркнули, что настоящей причиной, которая разрушает сотрудничество между двумя государствами, является российская вооруженная агрессия против Украины, оккупация Россией украинских территорий и незаконное содержание украинских граждан.

"Язык вражды комментария МИД РФ не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны к дипломатическому урегулированию... Ожидаем смену Россией пропагандистской риторики и переход к конструктивному взаимодействию с целью деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма", – подчеркнули в ведомстве.

20 мая на сайте МИД РФ появился комментарий, приуроченный к годовщине вступления в должность Зеленского. В нем, в частности, говорится о якобы нарушениях прав человека в Украине и отсутствии борьбы с коррупцией. В российском ведомстве также обвинили украинские власти в якобы "нагнетании напряженности в отношениях с Россией, наступлении на русский язык, искажении совместной истории и героизации нацизма". Кроме того, в российском МИД заявили, что "русофобия получает в Украине новое дыхание".

21 апреля исполнился год со дня победы Зеленского во втором туре президентских выборов (он набрал 73,22% голосов, почти в три раза больше, чем Петр Порошенко, на тот момент занимавший пост главы государства). В должность Зеленский вступил на месяц позже – 20 мая 2019 года. 

20 мая по случаю годовщины президентства Зеленский провел большую пресс-конференцию.

Теги: Россия, Украина, МИД Украины, МИД России, Владимир Зеленский
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