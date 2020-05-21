Ослабление карантина. В Украине открылись 7,6 тыс. заведений

Из всех открывшихся в Украине заведений большую часть занимают продовольственные магазины и супермаркеты – по Украине их открыли 3852.

По состоянию на 19 мая в Украине из 9,6 тыс. проверенных Госпотребслужбой заведений более 7,6 тыс. полностью соответствуют всем противоэпидемическим требованиям и успешно работают. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба министерства развития экономики.

Среди открывшихся заведений:

3852 объекта торговли продовольственными товарами (магазины и супермаркеты);

1486 объектов торговли непродовольственными товарами (магазины и супермаркеты);

309 заведений общественного питания (кафе и рестораны);

573 парикмахерских и салона красоты;

1419 других объектов (аптеки, объекты водоснабжения и водоотведения, объекты транспорта и т.д.).

Кроме того, на 20 мая в Украине уже работают 748 продовольственных рынков, это почти 90% от общего количества продовольственных рынков, отмечают в министерстве.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, затем их дважды продлевали: вначале – до 11 мая, потом – до 22 мая. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина.

20 мая Кабмин продлил карантин до 22 июня, а также ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти смогут ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.

В Минздраве отметили, что после смягчения карантина работники офисов смогут вернуться на свои рабочие места, однако должны соблюдать противоэпидемические правила.

По состоянию на 21 мая коронавирус в Украине подтвердили у 19 706 человек, 579 из них умерли, а 6227 вылечились.