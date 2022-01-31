На телеканале "Рада" сообщили, что девушка, "ненавидящая украинский", у них официально не работала, и предположили, что видео постановочное – СМИ

На видео девушка сказала, что ненавидит украинский язык, а у флага Украины неудачный дизайн Фото: STERNENKO / Telegram

"Несколько дней она работала гостевым редактором на продакшене, который запускал канал. Но официально на работу ее никто не брал. Ни на канал, ни на продакшен. В трудовых отношениях с нами она не состояла", – рассказал источник.

Другой сотрудник "Рады" в комментарии Telegram-каналу предположил, что видео с Шишкиной было постановкой.

"Не исключаю, что девушку попросили сказать на камеру что-то плохое про украинский язык. Затем попросили извиниться и выложили видео, показав, какие они крутые борцы с "украинофобами". Ну заодно и "Раду" мочканули", – сказал он.