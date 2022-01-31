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На телеканале "Рада" сообщили, что девушка, "ненавидящая украинский", у них официально не работала, и предположили, что видео постановочное – СМИ

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На видео девушка сказала, что ненавидит украинский язык, а у флага Украины неудачный дизайн
На видео девушка сказала, что ненавидит украинский язык, а у флага Украины неудачный дизайн
Фото: STERNENKO / Telegram

Героиня видеоролика о ненависти к украинскому языку Полина Шишкина никогда не работала на государственном канале "Рада". Об этом 30 января сообщил Telegram-канал "Политика страны" со ссылкой на неофициальные источники на телеканале.

"Несколько дней она работала гостевым редактором на продакшене, который запускал канал. Но официально на работу ее никто не брал. Ни на канал, ни на продакшен. В трудовых отношениях с нами она не состояла", – рассказал источник.

Другой сотрудник "Рады" в комментарии Telegram-каналу предположил, что видео с Шишкиной было постановкой.

"Не исключаю, что девушку попросили сказать на камеру что-то плохое про украинский язык. Затем попросили извиниться и выложили видео, показав, какие они крутые борцы с "украинофобами". Ну заодно и "Раду" мочканули", – сказал он.

Контекст:

30 января активист Сергей Стерненко опубликовал видео, на котором якобы сотрудница государственного телеканала "Рада" Полина Шишкина заявила, что ненавидит украинский язык и считает неудачным дизайн украинского флага. Вскоре девушка извинилась, подчеркнув, что она – дочь участника АТО и не имела права на подобные высказывания.

Теги: украинский язык, видео, активист, Сергей Стерненко, девушка, язык
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