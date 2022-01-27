Бывший одессит, депутат Госдумы назвал украинский народ "уголовниками", а язык – диалектом русского. Видео

По словам Вассермана, украинский язык – это диалект русского.

"Украинский синтаксис остается в пределах общерусской нормы, значит, это диалект. А что словарь сочинили новый – так блатная феня тоже мало кому понятна", – сказал депутат.

И добавил, что "это не повод считать уголовников отдельным народом".

* Депутат Государственной Думы РФ Анатолий Вассерман назвал украинский язык диалектом русского и сравнил его словарь с блатной феней: "Она тоже мало кому понятна, но это же не повод считать уголовников отдельным народом".



Офигеть. pic.twitter.com/vIcZ3JpXtY — Рустем Адагамов (@adagamov) January 25, 2022