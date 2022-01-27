Бывший одессит, депутат Госдумы назвал украинский народ "уголовниками", а язык – диалектом русского. Видео

По словам Вассермана, украинский язык – это диалект русского.
"Украинский синтаксис остается в пределах общерусской нормы, значит, это диалект. А что словарь сочинили новый – так блатная феня тоже мало кому понятна", – сказал депутат.
И добавил, что "это не повод считать уголовников отдельным народом".
* Депутат Государственной Думы РФ Анатолий Вассерман назвал украинский язык диалектом русского и сравнил его словарь с блатной феней: "Она тоже мало кому понятна, но это же не повод считать уголовников отдельным народом".— Рустем Адагамов (@adagamov) January 25, 2022
Офигеть. pic.twitter.com/vIcZ3JpXtY
По данным российских СМИ, Вассерман является сторонником Сталина, он неоднократно отрицал его вину в репрессиях в 1930–1950 годах. Вассерман известен своими шовинистическими геополитическими заявлениями. В частности, он заявлял, что страны Прибалтики принадлежат России, а оккупированные территории Донецкой и Луганской областей и частично другие регионы Украины должны войти в состав РФ.