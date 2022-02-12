Стефанчук поддержал предложение перевести Верховную Раду Украины на работу в непрерывном режиме

"Сегодня – напряженный переговорный день. Представители нашего государства и наши партнеры на разных уровнях значительно увеличили дипломатические усилия, чтобы обеспечить деэскалацию. Такой же напряженный переговорный день будет и завтра. Концентрация дипломатии в интересах Украины сейчас самая большая не только за все время войны, но и за все время 30 лет нашей независимости. Что может прибавить к этому Верховная Рада? Только работу в непрерывном штатном режиме", – написал он.

Стефанчук уверен в том, что парламентарии всех фракций и групп осознают необходимость сделать пленарную неделю результативной.

"Результативной не с точки зрения того, кто как будет звучать или выглядеть, а с точки зрения того, какие решения мы примем. В любой ситуации у нас есть потенциал для всех необходимых решений", – отметил спикер ВРУ.

Фракции "Европейская солидарность" и "Голос" настаивают на встрече руководителей фракций и групп ВРУ с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После совещания руководителей фракций у Стефанчука лидер "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что встреча эта нужна для того, чтобы передать главе государства наработки фракции и план обороны Украины, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он проинформировал, что участники встречи у Стефанчука не поддержали инициативу "Европейской солидарности" и "Голоса" собраться на внеочередное заседание парламента в субботу или воскресенье.