КИУ: Верховная Рада приняла лишь 17% законопроектов правительства Шмыгаля

"Всего за период с 5 марта 2020 года (назначение правительства Шмыгаля) по 17 января 2022 года Кабинетом Министров было внесено на рассмотрение Верховной Рады 442 проекта законов. Из них было принято (возвращено с подписью президента) 78 законов", – говорится в сообщении.

В КИУ также отметили, что показатели успешности законодательной работы правительства Шмыгаля ниже, чем у предыдущего премьер-министра Алексея Гончарука. Законами авторства его Кабмина стали 22% законопроектов.

По данным КИУ, в среднем правительственные инициативы поддерживали 213 народных депутатов от "Слуги народа". При этом за законопроекты правительства голосует меньше депутатов монобольшинства, чем за другие проекты законов.

"Монобольшинство фактически саботирует значительную часть инициатив правительства. Часто вместо правительственных законопроектов принимаются схожие документы, однако авторства народных депутатов "Слуги народа". Только 17% принятых законов – это очень низкие цифры, свидетельствующие о серьезных проблемах во взаимодействии Верховной Рады и Кабинета Министров", – считает председатель КИУ Алексей Кошель.