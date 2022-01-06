Рада в этом году может принять законопроект о легализации медицинского каннабиса – Радуцкий

Радуцкий: Я думаю, что уже этот доработанный правительственный проект будет принят Фото: Mihail Radutsky / Facebook

"Уже обнародован на обсуждение правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса. Он немножко отличается от комитетского, потому что там усилен контроль Национальной полиции за оборотом конопли. Также там более четко прописано, что такое медицинский каннабис, как он будет импортироваться. Этот документ будет зарегистрирован. Он зайдет к нам на комитет. Я надеюсь, что депутаты комитета поддержат его", – сказал нардеп.

Он добавил, что против принятия проекта закона №5596 "было предыдущее руководство Верховной Рады".

"Я думаю, что уже этот доработанный правительственный проект будет принят. Он позволит более 2 млн граждан Украины получить доступ к действенным лекарствам. Опять же, в обществе было много нарративов, что это легализация наркотиков. Ни в том законопроекте, который был направлен на доработку, ни в новом правительственном нет ни слова о легализации наркотиков. Речь идет только о медицинском каннабисе", – заявил Радуцкий.