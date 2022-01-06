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Рада в этом году может принять законопроект о легализации медицинского каннабиса – Радуцкий

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Радуцкий: Я думаю, что уже этот доработанный правительственный проект будет принят
Радуцкий: Я думаю, что уже этот доработанный правительственный проект будет принят
Фото: Mihail Radutsky / Facebook

Верховная Рада может в 2022 году легализовать применение в Украине медицинского каннабиса. Об этом народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сказал в интервью "Укринформу", опубликованном 6 января.

"Уже обнародован на обсуждение правительственный законопроект о легализации медицинского каннабиса. Он немножко отличается от комитетского, потому что там усилен контроль Национальной полиции за оборотом конопли. Также там более четко прописано, что такое медицинский каннабис, как он будет импортироваться. Этот документ будет зарегистрирован. Он зайдет к нам на комитет. Я надеюсь, что депутаты комитета поддержат его", – сказал нардеп.

Он добавил, что против принятия проекта закона №5596 "было предыдущее руководство Верховной Рады".

"Я думаю, что уже этот доработанный правительственный проект будет принят. Он позволит более 2 млн граждан Украины получить доступ к действенным лекарствам. Опять же, в обществе было много нарративов, что это легализация наркотиков. Ни в том законопроекте, который был направлен на доработку, ни в новом правительственном нет ни слова о легализации наркотиков. Речь идет только о медицинском каннабисе", – заявил Радуцкий.

Контекст:

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности №5596 внесли в Раду 2 июня. 13 июля парламент не смог принять документ в первом чтении. Проект закона отправили на доработку 240 голосами.

Его инициаторы – группа нардепов из фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Голос", а также внефракционные парламентарии. Как сообщала соавтор документа, нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, законопроект предусматривает, что будет введен усиленный контроль за оборотом каннабиса в медицинских и научных целях путем внедрения электронного реестра всех препаратов, отпуска исключительно по электронным рецептам от врача, лицензирования любой деятельности, связанной с оборотом медицинского каннабиса, а также отчетности и представления информации контролирующим органам.

Верховная Рада Украины прошлого созыва попыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса в Украине, но не успела. Законопроект №10313, разрешавший выращивание конопли для научных, промышленных, учебных и медицинских целей, зарегистрировали 20 мая 2019 года. Документ был включен в повестку дня Верховной Рады 6 июня, но депутаты не приступили к его рассмотрению.

В октябре 2020 года Офис президента Украины поднял вопрос возможной легализации в стране медицинских препаратов на основе каннабиса. В команде главы государства заявили, что речь может идти только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелые системные боли, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство. В Офисе президента подсчитали, что не менее 2 млн украинцев нуждаются в таких препаратах.

Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году говорил, что легализация марихуаны пока "не в приоритете", а в ноябре 2020 года глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил о подготовке законопроекта о легализации медицинского каннабиса.

В декабре 2020 года члены комиссии по наркотическим средствам ООН, в которую входят 53 государства, приняли рекомендации Всемирной организации здравоохранения и исключили каннабис, используемый в медицинских целях, из категории особо опасных наркотиков в мире, в которую включен, например, героин. Однако марихуана по-прежнему находится в перечне наркотиков, запрещенных для использования в немедицинских целях. США и европейские страны голосовали за, Украина воздержалась.

В апреле 2021 года Кабинет Министров Украины расширил перечень разрешенных препаратов, убрав некоторые лекарства на основе каннабиса из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Теги: Верховная Рада, Украина, марихуана, наркотики, лекарства, конопля, парламент, законопроект, Михаил Радуцкий
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