ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Стало известно, у каких трех депутатов Верховной Рады нет ни одного помощника

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Верховной Раде работает 421 народный депутат, у которых, в свою очередь, работает более четырех тысяч помощников
В Верховной Раде работает 421 народный депутат, у которых, в свою очередь, работает более четырех тысяч помощников
Фото: rada.gov.ua

В Верховной Раде есть трое депутатов, которые с начала девятого созыва официально работают без помощников. Среди них – пятый президент Украины, депутат фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Об этом 10 января сообщили на сайте общественной организации "Движение Честно".

В комментарии "Честно" Порошенко рассказал, что, "в отличие от руководства ВРУ", ответственно относится к расходованию средств государственного бюджета, поэтому у него нет помощника.

"Помощников нет? Хороший вопрос. Я очень ответственно отношусь к расходованию средств государственного бюджета, потому что они содержатся именно за эти средства. Я и свою депутатскую зарплату еще с 1998 года перечисляю исключительно на благотворительные цели. Это не принципиальная позиция, но пока на сегодняшний день есть такая возможность, мы стараемся это делать. И совершенно другое поведение, к сожалению, демонстрируют аппарат ВРУ и руководство парламента, которые сотни миллионов гривен средств налогоплательщиков, которые так нужны нам во время войны, тратят на это позорное сборище", – прокомментировал Порошенко.

Сообщается также, что у помощников нет у лидера крымскотатарского народа, нардепа от "Европейской солидарности" Мустафы Джемилева.

Представитель "Слуги народа" и председатель комитета по аграрной и земельной политике Николай Сольский не хочет отвечать за чьи-то ошибки, поэтому также отказался от помощника.

"Люди в комитете много делают работы, секретариат также со многим справляется – можете проверить, сколько законопроектов готовит аграрный комитет. Есть люди, с которыми я общаюсь и доверяю, а помощник – это все равно человек, который, возможно, порой будет иметь какие-то нюансы, за которые я не хочу отвечать. Я к этому осторожно отношусь. Если мне нужна какая-то конкретная работа, то я знаю, кого попросить, есть много профильных общественных организаций. А нести за собой чемодан я и сам могу", – сказал Сольский.

Контекст:

В настоящее время в Верховной Раде работает 421 народный депутат, у которых, в свою очередь, работает более четырех тысяч помощников, пишет "Честно". Большинство помощников нардепов работает на общественных началах, меньшая часть – по трудовым договорам.

Теги: Петр Порошенко, бюджет, депутаты, Мустафа Джемилев, парламент, Слуга народа, Европейская солидарность, Николай Сольский, нардеп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Забеременевшая в третий раз дочь Турецкого сделала аборт, узнав, что у ребенка диагностировали синдром Дауна
Забеременевшая в третий раз дочь Турецкого сделала аборт, узнав, что у ребенка диагностировали синдром Дауна
Седокова прогнулась на капоте авто в узком платье с большими вырезами вдоль бедра
Седокова прогнулась на капоте авто в узком платье с большими вырезами вдоль бедра
"Сногсшибательная девушка". Сильно постройневшая солистка группы Kazka Зарицкая похвасталась своим шпагатом
"Сногсшибательная девушка". Сильно постройневшая солистка группы Kazka Зарицкая похвасталась своим шпагатом
Обгоревшая при пожаре Хлебникова заявила, что выписывается из больницы, но домой вернуться не может
Обгоревшая при пожаре Хлебникова заявила, что выписывается из больницы, но домой вернуться не может
"Красивых фото не будет". Прилетевшая на Мальдивы Брежнева в непринужденной позе засветила промежность
"Красивых фото не будет". Прилетевшая на Мальдивы Брежнева в непринужденной позе засветила промежность
20-летняя Элина Иващенко показала, как они с бойфрендом-режиссером изменились за четыре года отношений
20-летняя Элина Иващенко показала, как они с бойфрендом-режиссером изменились за четыре года отношений
  "Если относятся пренебрежительно, поставлю на место". Мишина заявила, что статус позволяет ей быть требовательной к персоналу на съемках
  "Если относятся пренебрежительно, поставлю на место". Мишина заявила, что статус позволяет ей быть требовательной к персоналу на съемках
Полуголая Кунаки крупным планом показала пятую точку
Полуголая Кунаки крупным планом показала пятую точку
Похудевшая на 10 кг Джамала рассказала, что делает, чтобы снова не набрать вес
Похудевшая на 10 кг Джамала рассказала, что делает, чтобы снова не набрать вес
"Уже завтра еду". "Непростое решение" вынудило певицу alyona alyona запаковать в сумки свои вещи
"Уже завтра еду". "Непростое решение" вынудило певицу alyona alyona запаковать в сумки свои вещи
Путешествующий по джунглям Бадоев отравился в свой день рождения
Путешествующий по джунглям Бадоев отравился в свой день рождения
"Работы над собой я провела много". 47-летняя Мозговая сравнила свои фото до и после похудения на 22 кг
"Работы над собой я провела много". 47-летняя Мозговая сравнила свои фото до и после похудения на 22 кг
"Завлекательно", "Это красиво". 26-летняя участница "Танцев" Русина позировала на лестнице без белья
"Завлекательно", "Это красиво". 26-летняя участница "Танцев" Русина позировала на лестнице без белья
"Волшебная". Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала пышную грудь вблизи
"Волшебная". Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала пышную грудь вблизи
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой
"Это непростая история". Министр Ткаченко заявил, что спустя семь лет жизни в браке им с женой пришлось пройти через испытания
"Это непростая история". Министр Ткаченко заявил, что спустя семь лет жизни в браке им с женой пришлось пройти через испытания
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью (407236)
2
"Самая гостеприимная вагина", "Вот это булки". Волочкова позировала в море и засветила соски в мокром купальнике (154966)
3
"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе Саливанчук снялась голой (55359)
4
40-летняя Спирс разозлила жениха, выложив в сеть фото в красных стрингах без бюстгальтера (41695)
5
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае (35367)
6
"Порнозвезда", "Вам бы похудеть на 20 кг". Каменских показала фигуру в облегающем прозрачном платье (31481)
7
Лобода показала пышную грудь, которая едва не выпала из тесного топа-бюстье (30528)
8
"Они целовались и обнимались так, как будто их никто не видит". В сеть попали фото ДиКаприо с возлюбленной на отдыхе (21880)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS