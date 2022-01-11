Стало известно, у каких трех депутатов Верховной Рады нет ни одного помощника

В Верховной Раде работает 421 народный депутат, у которых, в свою очередь, работает более четырех тысяч помощников Фото: rada.gov.ua

В комментарии "Честно" Порошенко рассказал, что, "в отличие от руководства ВРУ", ответственно относится к расходованию средств государственного бюджета, поэтому у него нет помощника.

"Помощников нет? Хороший вопрос. Я очень ответственно отношусь к расходованию средств государственного бюджета, потому что они содержатся именно за эти средства. Я и свою депутатскую зарплату еще с 1998 года перечисляю исключительно на благотворительные цели. Это не принципиальная позиция, но пока на сегодняшний день есть такая возможность, мы стараемся это делать. И совершенно другое поведение, к сожалению, демонстрируют аппарат ВРУ и руководство парламента, которые сотни миллионов гривен средств налогоплательщиков, которые так нужны нам во время войны, тратят на это позорное сборище", – прокомментировал Порошенко.

Сообщается также, что у помощников нет у лидера крымскотатарского народа, нардепа от "Европейской солидарности" Мустафы Джемилева.

Представитель "Слуги народа" и председатель комитета по аграрной и земельной политике Николай Сольский не хочет отвечать за чьи-то ошибки, поэтому также отказался от помощника.

"Люди в комитете много делают работы, секретариат также со многим справляется – можете проверить, сколько законопроектов готовит аграрный комитет. Есть люди, с которыми я общаюсь и доверяю, а помощник – это все равно человек, который, возможно, порой будет иметь какие-то нюансы, за которые я не хочу отвечать. Я к этому осторожно отношусь. Если мне нужна какая-то конкретная работа, то я знаю, кого попросить, есть много профильных общественных организаций. А нести за собой чемодан я и сам могу", – сказал Сольский.