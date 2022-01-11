Депутату из Житомирской области грозит 15 лет тюрьмы за незаконный вывоз из Украины древесины на 5 млн грн – полиция

Детективы установили, что только за шесть месяцев фигуранты вывезли из Украины более 550 м³ лесоматериалов наивысшего сорта Фото: npu.gov.ua

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что в течение апреля – октября 2020 года частный предприниматель, 40-летний житель Бердичевского района, депутат одного из местных советов организовал схему, к которой привлек еще двух земляков.

"Он покупал в местном лесохозяйстве срубленные сверхурочно дубы, которые затем распиливались на определенных пилорамах. В дальнейшем один из подельников занимался вопросами перевозки нелегальных лесоматериалов, а другой – готовил документы для таможенного оформления груза. На основании фиктивных сведений получались официальные сертификаты о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов, что позволяло транспортировать их заказчикам в страны Евросоюза. В общей сложности произошло по меньшей мере около трех десятков таких поставок грузовиками", – говорится в сообщении.

По данным полиции, расчеты за полученную лесопродукцию проводились через валютные счета других предпринимателей – близких родственников депутата, а впоследствии легализировались в наличные деньги.

Детективы установили, что только за шесть месяцев по этой схеме из Украины было вывезено более 550 м³ лесоматериалов наивысшего сорта, а участники схемы заработали около 5 млн грн.

10 января организатору группы и двум его сообщникам (35 и 45 лет) сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса), ч. 3 и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет с конфискацией имущества.