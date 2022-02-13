Внеочередного заседания Рады в воскресенье не будет, встреча нардепов с силовиками перенесена – Железняк

Возможно, график работы Верховной Рады изменится, но пока такое решение не утверждено Фото: depositphotos.com

"Учитывая количество смс с вопросом: "Что там у вас происходит?", дам несколько апдейтов. Никто сегодня/завтра закрытого заседания внеочередного не объявляет… Массово депутатов во Львов, Тернополь, Варшаву и другие экзотические места никто не вывозит из Киева. Рада работает в стандартном режиме", – написал Железняк.

Он отметил, что во фракциях попросили собрать всех депутатов в понедельник, 14 февраля, когда должен пройти согласительный совет, и "обеспечить нормальную явку" на пленарное заседание 15 февраля.

Нардеп также сообщил, что встречу глав фракций парламента с премьер-министром и руководителями силовых и экономических министерств и ведомств, назначенную на 16.00 воскресенья, "отменили и перенесли".

"Пока выглядит так, что завтра будет согласительный и потом закрытая фракция у "слуг" вечером. Может, поменяют график работы Рады, но далеко не факт", – добавил парламентарий.

Железняк также подчеркнул, что вопрос введения военного положения в Украине вообще не обсуждался, а "панику активно разгоняют, в том числе депутаты, пересылая фейки друг другу, которые вы потом читаете в СМИ".

Фракции "Европейская солидарность" и "Голос" требовали провести на выходных внеочередное заседание Рады в связи с угрозой нового вторжения РФ, но эта инициатива не была поддержана.

В то же время председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук выступил за непрерывный режим работы народных депутатов.