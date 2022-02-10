ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В Раде собрали подписи для проведения внеочередного заседания, посвященного уголовным делам против нардепов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
С датой заседания еще не определились, говорят источники издания
С датой заседания еще не определились, говорят источники издания
Фото: wikipedia.org

Народные депутаты Украины собрали 150 подписей, необходимые для проведения внеочередного заседания Верховной Рады для заслушивания отчета правоохранителей об уголовных производствах, в которых фигурируют народные депутаты. Об этом 10 февраля со ссылкой на источники в руководстве фракции "Слуга народа" сообщило издание LB.ua.

Один из нардепов опроверг информацию о том, что руководство фракции блокировало инициативу по сбору подписей. "Наоборот, ускорились. И вызванивали тех, кто не болен и кто в Киеве", – отметил собеседник.

Ожидается, что внеочередное заседание может пройти 16-го или 17 февраля, однако окончательное решение о дате пока не принято. 

"Понедельник не пленарный, вторник обычно более насыщенный, а среда на час короче – логично бы туда после очередного заседания", – объяснил один из источников LB.ua.

Контекст:

1 февраля "Украинская правда" опубликовала расследование о ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина, которое произошло летом 2021 года. В частности, издание обнародовало видео с камеры патрульного полицейского Сергея Петрика, приехавшего первым на место аварии. 

На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (на видео не уточняется валюта), пытался уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, "уже все произошло".

Глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила 2 февраля, что Трухина исключили из рядов политсилы.

В тот же день генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать новое производство по делу об аварии с Трухиным. Подследственность она определила за Национальным антикоррупционным бюро.

2 февраля пресс-секретарь парламентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук распространила заявление председателя фракции Давида Арахамии, в котором он подчеркнул, что к правоохранительным органам "накопилось много вопросов" по делам таких народных депутатов, как Трухин, Сергей Кузьминых ("Слуга народа"), Олег Воронько (бывший член фракции "Слуги народа", сейчас внефракционный), Артем Дмитрук (бывший нардеп от "Слуги народа", внефракционный), Петр Порошенко ("Европейская солидарность"), Виктор Медведчук ("Оппозиционная платформа – За жизнь"), Александр Юрченко (экс-нардеп от "Слуги народа", внефракционный), Ярослав Дубневич ("За майбутнє").

Арахамия инициировал сбор подписей за проведение внеочередного заседания по этому поводу.

Теги: Верховная Рада, депутаты, народные депутаты, правоохранители, уголовное производство, Слуга народа, заседание, нардеп, внеочередное заседание
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Все еще качаешь", "Никто не выглядит в джинсах лучше". Звезда "Голубой лагуны" Шилдс показала откровенное фото
"Все еще качаешь", "Никто не выглядит в джинсах лучше". Звезда "Голубой лагуны" Шилдс показала откровенное фото
"Ну и зачем нам твой чебурек?", "Булочки". Асмус крупным планом показала пятую точку
"Ну и зачем нам твой чебурек?", "Булочки". Асмус крупным планом показала пятую точку
Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. Список возглавил создатель трилогии "Властелин колец" Питер Джексон
Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. Список возглавил создатель трилогии "Властелин колец" Питер Джексон
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в прозрачном плаще и призналась, что выпивает
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в прозрачном плаще и призналась, что выпивает
"Вот это я понимаю, селедочка так селедочка", "Вызывайте пожарных!" Maruv показала свежие фото в корсете и стрингах
"Вот это я понимаю, селедочка – так селедочка", "Вызывайте пожарных!" Maruv показала свежие фото в корсете и стрингах
"Любой мужчина не простит то, что она сделала". Разыскиваемый за терроризм экс-бойфренд Волочковой высказался о личной жизни балерины
"Любой мужчина не простит то, что она сделала". Разыскиваемый за терроризм экс-бойфренд Волочковой высказался о личной жизни балерины
"Самая красивая мама года". Беременная Рианна показала живот и грудь без бюстгальтера
"Самая красивая мама года". Беременная Рианна показала живот и грудь без бюстгальтера
Потап показал редкое фото 64-летней матери – чемпионки по подводному плаванию
Потап показал редкое фото 64-летней матери – чемпионки по подводному плаванию
"Горячая штучка". Меган Фокс перед камерой подняла вверх свою грудь
"Горячая штучка". Меган Фокс перед камерой подняла вверх свою грудь
19-летний Сасанчин спустя полтора месяца после рождения дочери выставил на продажу квартиру, которую получил за победу на "Голосі країни"
19-летний Сасанчин спустя полтора месяца после рождения дочери выставил на продажу квартиру, которую получил за победу на "Голосі країни"
"Женщина-огонь", "Девичье очарование". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик в обтягивающем топе прыгнула перед камерой
"Женщина-огонь", "Девичье очарование". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик в обтягивающем топе прыгнула перед камерой
Букмекеры назвали вероятного победителя украинского нацотбора на "Евровидение 2022"
Букмекеры назвали вероятного победителя украинского нацотбора на "Евровидение 2022"
Байден перед концертом в Вашингтоне пригласил Билли Айлиш в Белый дом и познакомил со своей новой собакой
Байден перед концертом в Вашингтоне пригласил Билли Айлиш в Белый дом и познакомил со своей новой собакой
"Хочу расцеловать тебя всю", "Обалдеть, вот это видео! Сексуальная энергия так и прет". 39-летняя Мейхер поласкала себя на камеру
"Хочу расцеловать тебя всю", "Обалдеть, вот это видео! Сексуальная энергия так и прет". 39-летняя Мейхер поласкала себя на камеру
"Это моя богиня". Адель появилась на Brit Awards 2022 в платье от украинского бренда. Как отреагировали знаменитости из Украины
"Это моя богиня". Адель появилась на Brit Awards 2022 в платье от украинского бренда. Как отреагировали знаменитости из Украины
48-летняя Клум показала фигуру в платье с вырезом до копчика
48-летняя Клум показала фигуру в платье с вырезом до копчика
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Решение окончательное и обжалованию не подлежит". Morgenshtern эмигрировал из России на ПМЖ (149947)
2
61-летняя Богословская: У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами (88521)
3
"Красивый вид". 40-летняя модель Амбросио позировала на пляже без верхней части купальника (61981)
4
Экс-жена Потапа отреагировала на его фото с Каменских в толстовке, скрывающей живот (51157)
5
"Стыда совсем нет. Вторая Волочкова", "Раскоряка". Звезда "Дома-2" Бузова в бикини расставила ноги для фото (50922)
6
"Красотка, ни взять, ни отнять", "Шортики – зачет". Каменских показала неопубликованные фото из семейного отпуска в Мексике (39416)
7
"Я первый раз живу с мужчиной". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала о 32-летнем бойфренде из Великобритании (28692)
8
"Видно, что все прекрасненько", "Пусть кто-то кусает локти". Экс-супруга Валерия Меладзе показала пляжные фото (27391)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS