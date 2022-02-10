В Раде собрали подписи для проведения внеочередного заседания, посвященного уголовным делам против нардепов

Один из нардепов опроверг информацию о том, что руководство фракции блокировало инициативу по сбору подписей. "Наоборот, ускорились. И вызванивали тех, кто не болен и кто в Киеве", – отметил собеседник.
Ожидается, что внеочередное заседание может пройти 16-го или 17 февраля, однако окончательное решение о дате пока не принято.
"Понедельник не пленарный, вторник обычно более насыщенный, а среда на час короче – логично бы туда после очередного заседания", – объяснил один из источников LB.ua.
1 февраля "Украинская правда" опубликовала расследование о ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Александра Трухина, которое произошло летом 2021 года. В частности, издание обнародовало видео с камеры патрульного полицейского Сергея Петрика, приехавшего первым на место аварии.
На записи видно, что Трухин пытался подкупить полицейских, предлагая им 150 тыс. (на видео не уточняется валюта), пытался уехать с места происшествия, а также отказался проходить тест на алкогольное опьянение. Нардеп уверял, что спал на заднем сиденье, а когда он проснулся, "уже все произошло".
Глава политической партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила 2 февраля, что Трухина исключили из рядов политсилы.
В тот же день генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать новое производство по делу об аварии с Трухиным. Подследственность она определила за Национальным антикоррупционным бюро.
2 февраля пресс-секретарь парламентской фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук распространила заявление председателя фракции Давида Арахамии, в котором он подчеркнул, что к правоохранительным органам "накопилось много вопросов" по делам таких народных депутатов, как Трухин, Сергей Кузьминых ("Слуга народа"), Олег Воронько (бывший член фракции "Слуги народа", сейчас внефракционный), Артем Дмитрук (бывший нардеп от "Слуги народа", внефракционный), Петр Порошенко ("Европейская солидарность"), Виктор Медведчук ("Оппозиционная платформа – За жизнь"), Александр Юрченко (экс-нардеп от "Слуги народа", внефракционный), Ярослав Дубневич ("За майбутнє").
Арахамия инициировал сбор подписей за проведение внеочередного заседания по этому поводу.