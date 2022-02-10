В Раде собрали подписи для проведения внеочередного заседания, посвященного уголовным делам против нардепов

С датой заседания еще не определились, говорят источники издания Фото: wikipedia.org

Один из нардепов опроверг информацию о том, что руководство фракции блокировало инициативу по сбору подписей. "Наоборот, ускорились. И вызванивали тех, кто не болен и кто в Киеве", – отметил собеседник.

Ожидается, что внеочередное заседание может пройти 16-го или 17 февраля, однако окончательное решение о дате пока не принято.

"Понедельник не пленарный, вторник обычно более насыщенный, а среда на час короче – логично бы туда после очередного заседания", – объяснил один из источников LB.ua.