Рада не будет принимать законы о Донбассе под дулом пистолета, России это понятно – представитель Украины в ТКГ

"Чтобы перейти к какой-то работе по разведению, необходим устойчивый режим тишины. Это вообще главный базис и главная основа для того, чтобы у нас была динамика по политическому урегулированию. Как можно поверить в вывод с территории Украины российских войск и незаконных военных формирований и говорить о вопросах будущего налаживания мирной жизни, если они продолжают систематических обстрелы?" – сказал он.

По словам нардепа, "украинский парламент не будет принимать законы под дулом пистолета". Это просто, понятно и логично.

"Я абсолютно убежден, что эта логика понятна и Российской Федерации. Когда продолжаются провокации и при этом выдвигаются требования о работе по политическому урегулированию, то эти две позиции взаимно исключают друг друга", – объяснил Костин.

На вопрос о том, в чем заключается смысл "постоянных провокаций со стороны агрессора", обстреливающего позиции Вооруженных сил Украины, он ответил, что "это их манипулятивная тактика ведения переговоров".

"Они же не признают, что они выстрелили первыми. Поддержание режима прекращения огня требует очень эффективной работы двух механизмов: мониторинга и верификации. Обе эти функции в соответствии с Минскими договоренностями возложены на ОБСЕ. И, к сожалению, до настоящего момента ОБСЕ не удалось обеспечить того уровня мониторинга и верификации, который бы эффективно предотвращал случаи нарушения режима прекращения огня и четко устанавливал, кто первый открыл огонь", – подчеркнул Костин.

Он отметил, что "соблюдение режима тишины – это абсолютно реально при главном условии: если на это будет политическая воля в Москве".

"Что касается разведения сил и средств, то что сложнее всего предотвратить и верифицировать? Сложнее всего предотвратить снайперский огонь. Потому разведение сил на расстояние, которое делает невозможным угрозу снайперов, – это был бы очень правильный сигнал. Это был бы очень правильный шаг, но есть опять же серьезный риск. Разведение проводится с двух сторон, и только так это работает", – отметил Костин.