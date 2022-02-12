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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада не будет принимать законы о Донбассе под дулом пистолета, России это понятно – представитель Украины в ТКГ

Костин подчеркнул, что на режим тишины на Донбассе может повлиять Москва
Костин подчеркнул, что на режим тишины на Донбассе может повлиять Москва
Фото: Andriy Kostin / Facebook

Разведение сил на Донбассе невозможно без прекращения обстрелов. Об этом в вышедшем 8 февраля интервью "РБК-Украина" заявил врио первого заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта, нардеп от "Слуги народа" Андрей Костин.

"Чтобы перейти к какой-то работе по разведению, необходим устойчивый режим тишины. Это вообще главный базис и главная основа для того, чтобы у нас была динамика по политическому урегулированию. Как можно поверить в вывод с территории Украины российских войск и незаконных военных формирований и говорить о вопросах будущего налаживания мирной жизни, если они продолжают систематических обстрелы?" – сказал он.

По словам нардепа, "украинский парламент не будет принимать законы под дулом пистолета". Это просто, понятно и логично.

"Я абсолютно убежден, что эта логика понятна и Российской Федерации. Когда продолжаются провокации и при этом выдвигаются требования о работе по политическому урегулированию, то эти две позиции взаимно исключают друг друга", – объяснил Костин.

На вопрос о том, в чем заключается смысл "постоянных провокаций со стороны агрессора", обстреливающего позиции Вооруженных сил Украины, он ответил, что "это их манипулятивная тактика ведения переговоров".

"Они же не признают, что они выстрелили первыми. Поддержание режима прекращения огня требует очень эффективной работы двух механизмов: мониторинга и верификации. Обе эти функции в соответствии с Минскими договоренностями возложены на ОБСЕ. И, к сожалению, до настоящего момента ОБСЕ не удалось обеспечить того уровня мониторинга и верификации, который бы эффективно предотвращал случаи нарушения режима прекращения огня и четко устанавливал, кто первый открыл огонь", – подчеркнул Костин.

Он отметил, что "соблюдение режима тишины – это абсолютно реально при главном условии: если на это будет политическая воля в Москве".

"Что касается разведения сил и средств, то что сложнее всего предотвратить и верифицировать? Сложнее всего предотвратить снайперский огонь. Потому разведение сил на расстояние, которое делает невозможным угрозу снайперов, – это был бы очень правильный сигнал. Это был бы очень правильный шаг, но есть опять же серьезный риск. Разведение проводится с двух сторон, и только так это работает", – отметил Костин.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и так далее. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Еще в сентябре 2014 года Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях). В нем указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов.

Россия требует, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и закрепила там особый статус Донбасса, предварительно согласовав изменения с оккупационными администрациями Донецка и Луганска, а также провела выборы на Донбассе до возвращения контроля над государственной границей.

Представители Украины не раз заявляли, что страна отвергает возможность закрепления "особого статуса" Донбасса в Конституции и что выборы на Донбассе должны проходить полностью под контролем украинской власти.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. "Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен пунктами Минских соглашений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 7 февраля, что Украина пыталась продвинуться в выполнении большинства требований Минских соглашений. В то же время РФ не выполнила практически никаких своих обязательств.

Теги: Верховная Рада, Россия, Москва, Донбасс, переговоры, боевики, особый статус Донбасса, Минские соглашения, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, Андрей Костин, режим тишины
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