Боевики на Донбассе в пятницу ранили украинского военного и начали субботу с обстрела из гранатометов

Как сообщают в штабе, вблизи Марьинки российские наемники задействовали беспилотник, с которого сбросили выстрел ВОГ-17.

В направлении Невельского боевики дважды открывали огонь из стрелкового оружия. В окрестностях Песок оккупанты дважды обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Широкино наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов. Недалеко от Водяного вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из стрелкового оружия.

"В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе устроили обстрел украинских позиций у населенного пункта Пески из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", – говорится в утренней сводке.