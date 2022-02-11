На Донбассе боевики ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. [...] В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.
Штаб ООС не уточнил, где именно был ранен военнослужащий ВСУ, но указал, что боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Невельское (из стрелкового оружия) и Пески (из ручных противотанковых гранатометов), а возле Марьинки "задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17".
9 февраля боевики на Донбассе открывали огонь восемь раз.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.
С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.
22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.
3 февраля 2022 года министр обороны Алексей Резников сообщил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается: за 21 день не погиб ни один украинский воин.