На Донбассе боевики ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. [...] В результате действий противника один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Штаб ООС не уточнил, где именно был ранен военнослужащий ВСУ, но указал, что боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Невельское (из стрелкового оружия) и Пески (из ручных противотанковых гранатометов), а возле Марьинки "задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17".

9 февраля боевики на Донбассе открывали огонь восемь раз.