Процесс работы в нормандском формате разблокирован, встречи будут частыми – Ермак

Ермак: ТКГ в последнее время не давала практически никаких результатов. Мы надеемся, что она перейдет к важным гуманитарным вопросам Фото: president.gov.ua

"Это уже вторая за последние две недели встреча политических советников, и мы можем говорить, что процесс работы в нормандском формате разблокирован, он продолжается. Я думаю, что теперь эти встречи будут проводиться в очень частом режиме", — заявил руководитель Офиса президента.

По словам Ермака, в ходе переговоров была зафиксирована безусловная поддержка всеми сторонами режима прекращения огня на Донбассе.

Кроме того, участники встречи договорились активизировать работу трехсторонней контактной группы по Донбассу.

"Вы знаете, что ТКГ в последнее время, к сожалению, не давала практически никаких результатов. Мы надеемся, что она перейдет к таким важным гуманитарным вопросам, как обмен пленными и открытие КПВВ, которые с украинской стороны уже больше года готовы к такому открытию", – сказал глава ОП.

Ермак добавил, что переговорный процесс продолжается и это главное.

"Украинская делегация продолжает занимать конструктивную позицию касательно всех вопросов, и так будет происходить в дальнейшем. Надеемся, что такое же отношение будет у всех сторон этого процесса", – подытожил он.

Переговоры советников в нормандском формате 10 февраля длились около девяти часов, согласовать общий документ по их итогам не смогли, говорил Ермак. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что стороны не смогли преодолеть ключевые разногласия, касающиеся Минских соглашений, в частности вопросы, связанные с "особым статусом" Донбасса.

Ермак ожидает, что новая встреча политических советников в нормандском формате состоится в ближайшее время, встреча лидеров "Нормандской четверки" пока не обсуждалась.