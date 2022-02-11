ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Процесс работы в нормандском формате разблокирован, встречи будут частыми – Ермак

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ермак: ТКГ в последнее время не давала практически никаких результатов. Мы надеемся, что она перейдет к важным гуманитарным вопросам
Ермак: ТКГ в последнее время не давала практически никаких результатов. Мы надеемся, что она перейдет к важным гуманитарным вопросам
Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак после встречи советников лидеров стран нормандского формата в Берлине 10 февраля заявил, что теперь такие переговоры будут проходить "в очень частом режиме". Об этом Ермак сказал 11 февраля в Харькове на заседании Конгресса местных и региональных властей, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Это уже вторая за последние две недели встреча политических советников, и мы можем говорить, что процесс работы в нормандском формате разблокирован, он продолжается. Я думаю, что теперь эти встречи будут проводиться в очень частом режиме", — заявил руководитель Офиса президента.

По словам Ермака, в ходе переговоров была зафиксирована безусловная поддержка всеми сторонами режима прекращения огня на Донбассе. 

Кроме того, участники встречи договорились активизировать работу трехсторонней контактной группы по Донбассу. 

"Вы знаете, что ТКГ в последнее время, к сожалению, не давала практически никаких результатов. Мы надеемся, что она перейдет к таким важным гуманитарным вопросам, как обмен пленными и открытие КПВВ, которые с украинской стороны уже больше года готовы к такому открытию", – сказал глава ОП.

Ермак добавил, что переговорный процесс продолжается и это главное. 

"Украинская делегация продолжает занимать конструктивную позицию касательно всех вопросов, и так будет происходить в дальнейшем. Надеемся, что такое же отношение будет у всех сторон этого процесса", – подытожил он.

Переговоры советников в нормандском формате 10 февраля длились около девяти часов, согласовать общий документ по их итогам не смогли, говорил Ермак. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что стороны не смогли преодолеть ключевые разногласия, касающиеся Минских соглашений, в частности  вопросы, связанные с "особым статусом" Донбасса. 

Ермак ожидает, что новая встреча политических советников в нормандском формате состоится в ближайшее время, встреча лидеров "Нормандской четверки" пока не обсуждалась. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывалась Россия, говорили в МИД Украины.

В Париже 26 января 2022 года прошла встреча внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинскую сторону на ней представлял Ермак, Россию – Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн.

Переговоры в закрытом формате длились восемь часов. Ермак назвал встречу непростой. Козак по итогам встречи заявил, что разговор был "непростым, но откровенным".

Глава Офиса президента Украины рассказал, что советники в ходе встречи согласовали коммюнике и поддержали режим прекращения огня.

Франция опубликовала декларацию встречи. Советники подтвердили, что Минские договоренности являются основой работы нормандского формата, и выступили за "безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей".

Теги: нормандский формат, война в Украине, обмен пленными, война на Донбассе, КПВВ, Андрей Ермак, ТКГ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Нагиев стал новым ведущим КВН вместо болеющего 80-летнего Маслякова
Нагиев стал новым ведущим КВН вместо болеющего 80-летнего Маслякова
  Нацотбор на "Евровидение 2022". Восемь песен участников, правила голосования, состав жюри и где смотреть
  Нацотбор на "Евровидение 2022". Восемь песен участников, правила голосования, состав жюри и где смотреть
Кот Кейт Бекинсейл избил ее лапой, увидев рядом с собой в маске пуделя. Видео
Кот Кейт Бекинсейл избил ее лапой, увидев рядом с собой в маске пуделя. Видео
Стинг продал права на все свои песни компании Universal Music. СМИ назвали сумму сделки
Стинг продал права на все свои песни компании Universal Music. СМИ назвали сумму сделки
  "Я была злобным карликом". Бывшая жена Позитива призналась, что ревновала мужа к своей подруге Насте Каменских
  "Я была злобным карликом". Бывшая жена Позитива призналась, что ревновала мужа к своей подруге Насте Каменских
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук назвала размер своей груди и снялась в прозрачном бюстгальтере
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук назвала размер своей груди и снялась в прозрачном бюстгальтере
"Шикарная". Джанабаева снялась на столе в плаще и сапогах
"Шикарная". Джанабаева снялась на столе в плаще и сапогах
"Ушла, поскольку больше не могла и не хотела". Хореограф Татьяна Денисова прокомментировала свое появление на СТБ после работы в РФ
"Ушла, поскольку больше не могла и не хотела". Хореограф Татьяна Денисова прокомментировала свое появление на СТБ после работы в РФ
"Жопа висяк". Звезда "Дома-2" Бузова показала, как принимает душ
"Жопа – висяк". Звезда "Дома-2" Бузова показала, как принимает душ
"Все вокруг в масках, кроме бесстрашных русских". Орбакайте показала прогулку с дочерью по Бродвею
"Все вокруг в масках, кроме бесстрашных русских". Орбакайте показала прогулку с дочерью по Бродвею
"Папуля наш". В сети показали, как выглядел отец Наташи Королевой
"Папуля наш". В сети показали, как выглядел отец Наташи Королевой
"Это чистый кайф". Жена Тигипко показала растяжку с нижнего ракурса
"Это чистый кайф". Жена Тигипко показала растяжку с нижнего ракурса
  "Я хотела бы поделиться секретом". 48-летняя Руслана рассказала, почему не стала матерью
  "Я хотела бы поделиться секретом". 48-летняя Руслана рассказала, почему не стала матерью
"Вау! Очень большая и крепкая задница!" 55-летняя Хайек показала ягодицы в мокрых плавках
"Вау! Очень большая и крепкая задница!" 55-летняя Хайек показала ягодицы в мокрых плавках
"Улыбака". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик показала лицо крупным планом
"Улыбака". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик показала лицо крупным планом
Нацотбор на "Евровидение 2022". Алина Паш прокомментировала отношения с судьей конкурса Тиной Кароль после премьеры их дуэтной песни
Нацотбор на "Евровидение 2022". Алина Паш прокомментировала отношения с судьей конкурса Тиной Кароль после премьеры их дуэтной песни
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Решение окончательное и обжалованию не подлежит". Morgenshtern эмигрировал из России на ПМЖ (239824)
2
61-летняя Богословская: У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами (93688)
3
"Я первый раз живу с мужчиной". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала о 32-летнем бойфренде из Великобритании (49068)
4
"Ну и зачем нам твой чебурек?", "Булочки". Асмус крупным планом показала пятую точку (35622)
5
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в прозрачном плаще и призналась, что выпивает (34108)
6
35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару: Надо было рожать по молодости и по глупости. Сейчас я слишком умная, чтобы это делать (27313)
7
"Очень эротично", "Запрещенный прием – ниже пояса". Асмус снялась в ультрамини с нижнего ракурса (27304)
8
"Блестит аж сюда", "Нормальный такой Пхукет". Никитюк снялась в золотом купальнике на отдыхе за границей (19793)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS