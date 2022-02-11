Процесс работы в нормандском формате разблокирован, встречи будут частыми – Ермак

"Это уже вторая за последние две недели встреча политических советников, и мы можем говорить, что процесс работы в нормандском формате разблокирован, он продолжается. Я думаю, что теперь эти встречи будут проводиться в очень частом режиме", — заявил руководитель Офиса президента.
По словам Ермака, в ходе переговоров была зафиксирована безусловная поддержка всеми сторонами режима прекращения огня на Донбассе.
Кроме того, участники встречи договорились активизировать работу трехсторонней контактной группы по Донбассу.
"Вы знаете, что ТКГ в последнее время, к сожалению, не давала практически никаких результатов. Мы надеемся, что она перейдет к таким важным гуманитарным вопросам, как обмен пленными и открытие КПВВ, которые с украинской стороны уже больше года готовы к такому открытию", – сказал глава ОП.
Ермак добавил, что переговорный процесс продолжается и это главное.
"Украинская делегация продолжает занимать конструктивную позицию касательно всех вопросов, и так будет происходить в дальнейшем. Надеемся, что такое же отношение будет у всех сторон этого процесса", – подытожил он.
Переговоры советников в нормандском формате 10 февраля длились около девяти часов, согласовать общий документ по их итогам не смогли, говорил Ермак. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что стороны не смогли преодолеть ключевые разногласия, касающиеся Минских соглашений, в частности вопросы, связанные с "особым статусом" Донбасса.
Ермак ожидает, что новая встреча политических советников в нормандском формате состоится в ближайшее время, встреча лидеров "Нормандской четверки" пока не обсуждалась.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывалась Россия, говорили в МИД Украины.
В Париже 26 января 2022 года прошла встреча внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинскую сторону на ней представлял Ермак, Россию – Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн.
Переговоры в закрытом формате длились восемь часов. Ермак назвал встречу непростой. Козак по итогам встречи заявил, что разговор был "непростым, но откровенным".
Глава Офиса президента Украины рассказал, что советники в ходе встречи согласовали коммюнике и поддержали режим прекращения огня.
Франция опубликовала декларацию встречи. Советники подтвердили, что Минские договоренности являются основой работы нормандского формата, и выступили за "безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей".