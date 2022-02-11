Ермак ожидает, что новая встреча советников в нормандском формате состоится в ближайшее время

"Все заинтересованы и мы всегда об этом говорили: и мы, и наши партнеры из Германии и Франции и представители России тоже говорят, что нужно подготовить, сделать возможным, чтобы произошла встреча лидеров ["Нормандской четверки"]", – сказал Ермак.
Он не смог назвать дату новой встречи лидеров "Нормандской четверки", и отметил, что о саммите глав МИД в нормандском формате на встрече советников в Берлине не говорили.
"Мы – политические советники – точно встретимся, я думаю, очень скоро. Мы не будем останавливать процесс. Мы не определили еще, где [пройдет встреча], но мы точно будем продолжать говорить. Да, у нас есть разногласия, позиции, которые нужно согласовывать. Главное, что есть воля продолжать и договариваться", – добавил Ермак.
Он сказал, что совместный документ по итогам переговоров политсоветников в Берлине 10 февраля стороны не смогли согласовать, но причину не назвал. Он подчеркнул, что Украина настроена на конструктивный диалог.
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, который представлял Москву на переговорах, заявил, что Украина была непреклонной в вопросе интерпретации политических мер по урегулированию конфликта, в частности – относительно "особого статуса" Донбасса.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывалась Россия, говорили в МИД Украины.
В Париже 26 января 2022 года прошла встреча внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинскую сторону на ней представлял Ермак, Россию – Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн.
Переговоры в закрытом формате длились восемь часов. Ермак назвал встречу непростой. Козак по итогам встречи заявил, что разговор был "непростым, но откровенным".
Глава Офиса президента Украины рассказал, что советники в ходе встречи согласовали коммюнике и поддержали режим прекращения огня.
Франция опубликовала декларацию встречи. Советники подтвердили, что Минские договоренности являются основой работы нормандского формата, и выступили за "безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей"