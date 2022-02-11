Ермак ожидает, что новая встреча советников в нормандском формате состоится в ближайшее время

Ермак о переговорах в нормандском формате: У нас есть разногласия, позиции, которые нужно согласовывать. Главное, что есть воля продолжать и договариваться Фото: ЕРА

"Все заинтересованы и мы всегда об этом говорили: и мы, и наши партнеры из Германии и Франции и представители России тоже говорят, что нужно подготовить, сделать возможным, чтобы произошла встреча лидеров ["Нормандской четверки"]", – сказал Ермак.

Он не смог назвать дату новой встречи лидеров "Нормандской четверки", и отметил, что о саммите глав МИД в нормандском формате на встрече советников в Берлине не говорили.

"Мы – политические советники – точно встретимся, я думаю, очень скоро. Мы не будем останавливать процесс. Мы не определили еще, где [пройдет встреча], но мы точно будем продолжать говорить. Да, у нас есть разногласия, позиции, которые нужно согласовывать. Главное, что есть воля продолжать и договариваться", – добавил Ермак.

Он сказал, что совместный документ по итогам переговоров политсоветников в Берлине 10 февраля стороны не смогли согласовать, но причину не назвал. Он подчеркнул, что Украина настроена на конструктивный диалог.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, который представлял Москву на переговорах, заявил, что Украина была непреклонной в вопросе интерпретации политических мер по урегулированию конфликта, в частности – относительно "особого статуса" Донбасса.