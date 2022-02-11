"Позиция Украины непреклонна". Козак заявил, что на встрече в Берлине советники не смогли преодолеть разногласия по Минским соглашениям

"Почти девять часов переговоров закончились без видимых результатов, выраженных в документах. Пытались согласовать итоговое заявление, отталкивались от предыдущей встречи в Париже 26 января. Мы договорились, что нормандский формат должен преодолеть все разногласия, которые есть нормандском формате относительно в интерпретации Минских соглашений. [...] Но преодолеть эти разногласия сегодня не удалось", – сказал Козак.

По его словам, на этой встрече обсуждали политические меры по урегулированию конфликта, в том числе вопросы, связанные с "особым статусом" Донбасса.

Козак говорит, что именно в этом вопросе преодолеть "различную интерпретацию" Минских соглашений не удалось.

"На словах у нас и с Германией, и с Францией было единое понимание, каким образом должны продвигаться вопросы в политической сфере, однако позиция Украины непреклонна. Отказались в этом документе, проекте заявления, который был предложен для рассмотрения, отказались даже цитировать Минские соглашения о том, что вопросы будущего постконфликтного статуса этих территорий должны решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов. Это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать", – сказал он.

Глава Офиса президента Андрей Ермак по итогам переговоров сказал, что совместный документ стороны не смогли согласовать, но причину не назвал. Он подчеркнул, что Украина настроена на конструктивный диалог.

"Мы готовы говорить и 24 часа, чтобы добиться желаемого результата. А для Украины это прекращение войны и возвращение наших территорий", – сказал глава ОП.