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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Позиция Украины непреклонна". Козак заявил, что на встрече в Берлине советники не смогли преодолеть разногласия по Минским соглашениям

Козак: Почти девять часов переговоров закончились без видимых результатов
Козак: Почти девять часов переговоров закончились без видимых результатов
Фото: ЕРА

Переговоры политических советников в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе, которые прошли 10 февраля в Берлине, не завершились подписанием итогового документа, так как стороны не смогли преодолеть ключевые разногласия, касающихся Минских соглашений. Об этом замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, который представлял Москву на переговорах, заявил на брифинге по их итогам. Трансляцию вело агентство РБК.

"Почти девять часов переговоров закончились без видимых результатов, выраженных в документах. Пытались согласовать итоговое заявление, отталкивались от предыдущей встречи в Париже 26 января. Мы договорились, что нормандский формат должен преодолеть все разногласия, которые есть нормандском формате относительно в интерпретации Минских соглашений. [...] Но преодолеть эти разногласия сегодня не удалось", – сказал Козак. 

По его словам, на этой встрече обсуждали политические меры по урегулированию конфликта, в том числе вопросы, связанные с "особым статусом" Донбасса. 

Козак говорит, что именно в этом вопросе преодолеть "различную интерпретацию" Минских соглашений не удалось.  

"На словах у нас и с Германией, и с Францией было единое понимание, каким образом должны продвигаться вопросы в политической сфере, однако позиция Украины непреклонна. Отказались в этом документе, проекте заявления, который был предложен для рассмотрения, отказались даже цитировать Минские соглашения о том, что вопросы будущего постконфликтного статуса этих территорий должны решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов. Это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать", – сказал он. 

Глава Офиса президента Андрей Ермак по итогам переговоров сказал, что совместный документ стороны не смогли согласовать, но причину не назвал. Он подчеркнул, что Украина настроена на конструктивный диалог

"Мы готовы говорить и 24 часа, чтобы добиться желаемого результата. А для Украины это прекращение войны и возвращение наших территорий", – сказал глава ОП.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывалась Россия, говорили в МИД Украины.

В Париже 26 января 2022 года прошла встреча внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинскую сторону на ней представлял Ермак, Россию – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн.

Переговоры в закрытом формате длились восемь часов. Ермак назвал встречу непростой. Козак по итогам встречи заявил, что разговор был "непростым, но откровенным".

Глава Офиса президента Украины рассказал, что советники в ходе встречи согласовали коммюнике и поддержали режим прекращения огня.

Франция опубликовала декларацию встречи. Советники подтвердили, что Минские договоренности являются основой работы нормандского формата, и выступили за "безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей"

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Берлин, Дмитрий Козак, Минские соглашения, нормандский формат, Андрей Ермак
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