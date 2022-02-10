ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Ермак прибыл в Берлин на встречу советников лидеров "Нормандской четверки"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ермак сообщал, что Украина на переговорах намерена предложить инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на Донбассе
Ермак сообщал, что Украина на переговорах намерена предложить инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на Донбассе
Фото: EPA

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 10 февраля прибыл в Берлин, где пройдет встреча советников лидеров стран нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

По результатам переговоров запланирован брифинг в здании посольства Украины в Германии.

Как сообщает Офис президента, 9 февраля Ермак заявлял, что одной из целей украинской стороны на переговорах советников лидеров стран нормандского формата будет "разблокирование работы трехсторонней контактной группы с целью дальнейшего продвижения в мирном урегулировании и завершения войны на Донбассе". Он отмечал, что Украина также намерена предложить инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на Донбассе.

Кроме этого, украинская сторона будет поднимать вопросы разблокирования процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытия контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения, отметил глава ОПУ.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывалась Россия, говорили в МИД Украины.

В Париже 26 января 2022 года прошла встреча внешнеполитических советников лидеров стран нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе. Украинскую сторону на ней представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, Россию – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн.

Переговоры в закрытом формате длились восемь часов. Ермак назвал встречу непростой. Козак по итогам встречи заявил, что разговор был "непростым, но откровенным".

Глава Офиса президента Украины рассказал, что советники в ходе встречи согласовали коммюнике и поддержали режим прекращения огня.

Франция опубликовала декларацию встречи. Советники подтвердили, что Минские договоренности являются основой работы нормандского формата, и выступили за "безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Дмитрий Козак, нормандский формат, Андрей Ермак, Йенс Плетнер, Эммануэль Бонн
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я постоянно завишу от того, когда мне выплатят деньги". 35-летняя Сопонару из "Женского квартала" рассказала о своих гонорарах
  "Я постоянно завишу от того, когда мне выплатят деньги". 35-летняя Сопонару из "Женского квартала" рассказала о своих гонорарах
"Люблю себя вне зависимости от того, сколько вешу". 39-летняя Седокова показала, как сейчас выглядит в белье
"Люблю себя вне зависимости от того, сколько вешу". 39-летняя Седокова показала, как сейчас выглядит в белье
Принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом
Принц Чарльз во второй раз заразился коронавирусом
  Руслана: Не люблю спать вдвоем с Сашей. У нас отдельные спальни
  Руслана: Не люблю спать вдвоем с Сашей. У нас отдельные спальни
"Все хотят быть увиденными". Maruv рассказала, почему украинских артистов "тянет в Россию"
"Все хотят быть увиденными". Maruv рассказала, почему украинских артистов "тянет в Россию"
"Все еще качаешь", "Никто не выглядит в джинсах лучше". Звезда "Голубой лагуны" Шилдс показала откровенное фото
"Все еще качаешь", "Никто не выглядит в джинсах лучше". Звезда "Голубой лагуны" Шилдс показала откровенное фото
"Ну и зачем нам твой чебурек?", "Булочки". Асмус крупным планом показала пятую точку
"Ну и зачем нам твой чебурек?", "Булочки". Асмус крупным планом показала пятую точку
Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. Список возглавил создатель трилогии "Властелин колец" Питер Джексон
Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей. Список возглавил создатель трилогии "Властелин колец" Питер Джексон
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в прозрачном плаще и призналась, что выпивает
Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в прозрачном плаще и призналась, что выпивает
"Вот это я понимаю, селедочка так селедочка", "Вызывайте пожарных!" Maruv показала свежие фото в корсете и стрингах
"Вот это я понимаю, селедочка – так селедочка", "Вызывайте пожарных!" Maruv показала свежие фото в корсете и стрингах
"Любой мужчина не простит то, что она сделала". Разыскиваемый за терроризм экс-бойфренд Волочковой высказался о личной жизни балерины
"Любой мужчина не простит то, что она сделала". Разыскиваемый за терроризм экс-бойфренд Волочковой высказался о личной жизни балерины
"Самая красивая мама года". Беременная Рианна показала живот и грудь без бюстгальтера
"Самая красивая мама года". Беременная Рианна показала живот и грудь без бюстгальтера
Потап показал редкое фото 64-летней матери – чемпионки по подводному плаванию
Потап показал редкое фото 64-летней матери – чемпионки по подводному плаванию
"Горячая штучка". Меган Фокс перед камерой подняла вверх свою грудь
"Горячая штучка". Меган Фокс перед камерой подняла вверх свою грудь
19-летний Сасанчин спустя полтора месяца после рождения дочери выставил на продажу квартиру, которую получил за победу на "Голосі країни"
19-летний Сасанчин спустя полтора месяца после рождения дочери выставил на продажу квартиру, которую получил за победу на "Голосі країни"
"Женщина-огонь", "Девичье очарование". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик в обтягивающем топе прыгнула перед камерой
"Женщина-огонь", "Девичье очарование". Звезда ситкома "Танька и Володька" Песик в обтягивающем топе прыгнула перед камерой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Решение окончательное и обжалованию не подлежит". Morgenshtern эмигрировал из России на ПМЖ (159584)
2
61-летняя Богословская: У меня, естественно, были после последнего развода отношения со значительно более молодыми мужчинами (89567)
3
"Стыда совсем нет. Вторая Волочкова", "Раскоряка". Звезда "Дома-2" Бузова в бикини расставила ноги для фото (52708)
4
Экс-жена Потапа отреагировала на его фото с Каменских в толстовке, скрывающей живот (52130)
5
"Красотка, ни взять, ни отнять", "Шортики – зачет". Каменских показала неопубликованные фото из семейного отпуска в Мексике (40764)
6
"Я первый раз живу с мужчиной". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару рассказала о 32-летнем бойфренде из Великобритании (33198)
7
"Видно, что все прекрасненько", "Пусть кто-то кусает локти". Экс-супруга Валерия Меладзе показала пляжные фото (27965)
8
Брежнева отреагировала на выступление дочери Константина Меладзе от первого брака на шоу "Голос країни" (24655)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS