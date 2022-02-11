Переговоры советников в нормандском формате длились около девяти часов, согласовать общий документ не смогли – Ермак

"Мы приближаемся к рекорду, который был установлен тут, в Берлине, когда мы провели практически 12 часов в переговорах. Но мы готовы говорить и 24 часа, чтобы добиться желаемого результата. А для Украины это прекращение войны и возвращение наших территорий. Сегодня состоялась очередная дискуссия. Я считаю, что это хорошо, что продолжаются переговоры в нормандском формате. Сегодня все стороны подтвердили, что мы настроены продолжать эти переговоры, что это очень важно и все заинтересованы, чтобы переговоры в нормандском формате происходили. Все были едины в том, что нужно разблокировать и активизировать работу ТКГ", – заявил он.

Ермак сказал, что стороны "не смогли дойти до какого-нибудь общего документа".

"Было бы очень хорошо, если бы на второй встрече в нормандском формате после длительного перерыва мы смогли тоже что-то согласовать. Желание такое есть, но произошло так, как произошло. Мы продолжаем работать. Украинская сторона настроена на конструктивный диалог. Все подтвердили, что у нас есть Минские соглашения, их надо выполнять", – добавил глава ОП.

Кроме того, по словам Ермака, стороны говорили о прекращении огня на Донбассе.

"Все сегодня выразили полную приверженность, независимо от любых условий к [соблюдению] режима прекращения огня. Это важно – только в атмосфере выполнения режима прекращения огня возможность продолжать переговоры", – сказал он.