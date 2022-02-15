Тимошенко по итогам совещания с силовиками: Угрозы полномасштабной войны на эту минуту нет

Говоря о возможном новом вторжении России в Украину, Тимошенко отметила, что накануне состоялось совещание лидеров парламентских фракций с руководителями силовых структур на площадке СНБО.
"Четко было понятно, что угрозы полномасштабной войны на эту минуту нет. Есть угрозы локальных конфликтов – да, но полномасштабная война очень маловероятна", – заявила нардеп.
В то же время она считает возможной угрозу, что "затолкают Украину в имплементацию Минских соглашений так, как они тогда были подписаны, что реально угрожает существованию нашего государства".
Тимошенко призвала Раду принять документ, согласно которому на Донбассе сначала должен быть выполнен "безопасностный пакет": освобождение территории, контроль Украины над госграницей, а только потом – произойти выборы.
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, на закрытом совещании с представителями силовых ведомств присутствовали руководители всех фракций Верховной Рады, кроме "Оппозиционной платформы – За жизнь", которые отказались от участия в этом мероприятии.
Данилов также заявил, что украинские силовики не видят признаков возможности широкомасштабного вторжения России в Украину в ближайшие дни.
Спикер Рады Руслан Стефанчук увидел в информации от силовиков и разведки "основания для сдержанного оптимизма, что никакого наступления в эти дни, которые определяют, не будет".
Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела войска в места постоянной дислокации.
В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
Так, в Белом доме сказали 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
8 февраля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации. В последующие дни их число возросло.
В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.
24 января президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет".
12 февраля он сказал, что власть понимает риски, но по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.
14 февраля в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин "готов к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины", а также "гарантиям безопасности для РФ". В то же время западные СМИ обращают внимание, что Россия не только не уменьшила число войск, собранных близ украинской границы, но выдвинула некоторые подразделения на позиции для атаки.