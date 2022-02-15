Тимошенко по итогам совещания с силовиками: Угрозы полномасштабной войны на эту минуту нет

Говоря о возможном новом вторжении России в Украину, Тимошенко отметила, что накануне состоялось совещание лидеров парламентских фракций с руководителями силовых структур на площадке СНБО.

"Четко было понятно, что угрозы полномасштабной войны на эту минуту нет. Есть угрозы локальных конфликтов – да, но полномасштабная война очень маловероятна", – заявила нардеп.

В то же время она считает возможной угрозу, что "затолкают Украину в имплементацию Минских соглашений так, как они тогда были подписаны, что реально угрожает существованию нашего государства".

Тимошенко призвала Раду принять документ, согласно которому на Донбассе сначала должен быть выполнен "безопасностный пакет": освобождение территории, контроль Украины над госграницей, а только потом – произойти выборы.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, на закрытом совещании с представителями силовых ведомств присутствовали руководители всех фракций Верховной Рады, кроме "Оппозиционной платформы – За жизнь", которые отказались от участия в этом мероприятии.

Данилов также заявил, что украинские силовики не видят признаков возможности широкомасштабного вторжения России в Украину в ближайшие дни.

Спикер Рады Руслан Стефанчук увидел в информации от силовиков и разведки "основания для сдержанного оптимизма, что никакого наступления в эти дни, которые определяют, не будет".