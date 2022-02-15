Арахамия: Мы считаем каждый день потери экономики. И потом распространяем эту информацию через МИД нашим партнерам Фото: sluga-narodu.com

"Люди должны понимать, что это стоит сейчас стране $2–3 млрд каждый месяц", – сказал Арахамия.

Он уточнил, что имеет в виду панику и истерию.

"Потому что мы не можем брать в долг на иностранных рынках, потому что бешеные ставки, мы новый рекорд сегодня установили. Порты. Эти учения возле портов – много экспортеров отказываются. Мы считаем каждый день потери экономики. И потом распространяем эту информацию через МИД нашим партнерам. Потому что они должны понимать: когда кто-то решает передвинуть посольство во Львов, такая новость будет стоить экономике Украины несколько сотен миллионов долларов", – добавил нардеп.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил 28 января, что из Украины вывели $12,5 млрд после того, как в информационном пространстве начали появляться сообщения о вероятном вторжении РФ.