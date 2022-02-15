Нардеп от "Слуги народа" Аликсийчук говорит, что он в Киеве, а не за границей. По данным СМИ, в Украину вернулись шесть парламентариев

"За моей спиной – стены Офиса президента Украины, и сейчас мы вместе с коллегами идем на встречу фракции "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским. Несмотря на разные сообщения в СМИ, мы с коллегами готовы работать в режиме 24/7 и собраться на заседание парламента в любое время", – написал он.

Ранее Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что по состоянию на вечер 14 февраля находятся за границей 23 народных депутата Украины. "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщила фамилии депутатов, в числе которых назывался Аликсийчук.

Позже издание уточнило, что по состоянию на 20.00 14 февраля в Украину вернулись шесть парламентариев, в том числе Аликсийчук и Сергей Нагорняк (фракция "Слуга народа"), Вадим Новинский и Александр Пузанов (фракция ОПЗЖ), Ярослав Железняк (фракция "Голос") и Роман Иванисов (внефракционный). А Федор Христенко из фракции "ОПЗЖ" вылетел из Украины в ОАЭ.