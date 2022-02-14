Новинский с семьей вернулся в Украину

В 2020 году Новинский был рукоположен в сан дьякона Фото: Вадим Новинский / Facebook

"Моя поездка была связана с личными вопросами. Она была запланирована до новостей из Белого дома о "начале войны 15–16 февраля". К сожалению или счастью, свои заявления [президент США Джо] Байден со мной не согласовывает. Нет никаких панических настроений, я точно никуда не собираюсь улетать. Сегодня буду принимать участие в вечернем богослужении в Феофании накануне великого праздника Сретение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Будем также молиться о мире для Украины. И всех православных призываю к этому", – сказал Новинский в комментарии агентству.

Он добавил, что завтра планирует принять участие в пленарном заседании Верховной Рады.