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Новинский с семьей вернулся в Украину

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В 2020 году Новинский был рукоположен в сан дьякона
В 2020 году Новинский был рукоположен в сан дьякона
Фото: Вадим Новинский / Facebook

Внефракционный народный депутат Вадим Новинский вместе с семьей 14 февраля около 17.00 прилетел в Украину, сообщают "Українські новини". Самолет приземлился в аэропорту в Жулянах. В своем Facebook политик опубликовал фотографии и написал, что уже принимает участие в богослужении.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1622152891485375&id=100010720391976

"Моя поездка была связана с личными вопросами. Она была запланирована до новостей из Белого дома о "начале войны 15–16 февраля". К сожалению или счастью, свои заявления [президент США Джо] Байден со мной не согласовывает. Нет никаких панических настроений, я точно никуда не собираюсь улетать. Сегодня буду принимать участие в вечернем богослужении в Феофании накануне великого праздника Сретение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Будем также молиться о мире для Украины. И всех православных призываю к этому", – сказал Новинский в комментарии агентству.

Он добавил, что завтра планирует принять участие в пленарном заседании Верховной Рады.

Контекст:

По состоянию на вечер 14 февраля 23 народных депутата Украины находились за границей. Об этом после совещания с главами фракций Верховной Рады проинформировал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. "Украинская правда" писала, что Новинский 10 февраля отправился в Мюнхен (Германия). 

На фоне сообщений о вероятном вторжении России в Украину ряд украинских бизнесменов уехали из Украины. Только 13 февраля из Киева улетело порядка 20 чартеров и частных самолетов, сообщила "Украинская правда".

14 февраля на брифинге в Киеве Зеленский  призвал украинских политиков и бизнесменов, которые покинули страну, вернуться на родину в течение ближайших суток.

Теги: Вадим Новинский, Жуляны, Мюнхен, вторжение, Феофания, война в Украине
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