Россия не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной – Резников

"По состоянию на сегодняшний день, 14 февраля 2022 года, ни в одном месте, я об этом ответственно заявляю, пользуясь данными украинского разведывательного общества и данными, которые получаем от партнеров, не создана наступательная ударная группировка", – сказал Резников.

Он добавил, что даже если в Москве примут решение о широкомасштабном вторжении в Украину, российской армии "понадобится некоторое время для формирования ударной наступательной группировки".

"И мы это увидим", – подчеркнул Резников.

По его словам, вблизи границы Украины находится 125 тыс. наземного компонента войск РФ.

О том, что вооруженные силы РФ не сформировали ударную группировку для возможного вторжения в Украину, Резников говорил уже 25 января.

В то же время телеканал CBS News со ссылкой на американские власти сообщил 14 февраля, что российские военные, которые сосредоточены возле границ Украины, предпринимают действия, которые похожи на подготовку к атаке.

О "резком ускорении наращивания российских войск" 14 февраля заявлял глава Пентагона Ллойд Остин.