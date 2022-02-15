ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной – Резников

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вблизи границы Украины находится 125 тыс. наземного компонента войск РФ, отметил Резников
Вблизи границы Украины находится 125 тыс. наземного компонента войск РФ, отметил Резников
Фото: Фото: Минобороны России / Facebook

В настоящее время Россия не создала наступательные ударные группировки ни на одном из участков вблизи границы Украины. Об этом 14 февраля в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"По состоянию на сегодняшний день, 14 февраля 2022 года, ни в одном месте, я об этом ответственно заявляю, пользуясь данными украинского разведывательного общества и данными, которые получаем от партнеров, не создана наступательная ударная группировка", – сказал Резников.

Он добавил, что даже если в Москве примут решение о широкомасштабном вторжении в Украину, российской армии "понадобится некоторое время для формирования ударной наступательной группировки".

"И мы это увидим", – подчеркнул Резников.

По его словам, вблизи границы Украины находится 125 тыс. наземного компонента войск РФ.

https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/3145294602395646/

О том, что вооруженные силы РФ не сформировали ударную группировку для возможного вторжения в Украину, Резников говорил уже 25 января.

В то же время телеканал CBS News со ссылкой на американские власти сообщил 14 февраля, что российские военные, которые сосредоточены возле границ Украины, предпринимают действия, которые похожи на подготовку к атаке.

О "резком ускорении наращивания российских войск" 14 февраля заявлял глава Пентагона Ллойд Остин.

Контекст:

В конце октября 2021 года американские СМИ начали сообщать, что Россия в очередной раз стягивает войска к границе с Украиной.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что РФ может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

ЦРУ США считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Теги: Россия, Украина, военные, граница, Алексей Резников, вторжение, Минобороны, наступление, война в Украине, паника, войска, российские военные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Одна показуха", "Какая прелесть!" Каменских снялась в постели с подарками от Потапа
"Одна показуха", "Какая прелесть!" Каменских снялась в постели с подарками от Потапа
Где недорого купить духи?
Где недорого купить духи? Актуально
"Она мой биологический ребенок". 51-летняя Кэмпбелл снялась для обложки британского глянца с девятимесячной дочерью
"Она мой биологический ребенок". 51-летняя Кэмпбелл снялась для обложки британского глянца с девятимесячной дочерью
"Мы в ожидании малыша". Беременная Maruv показала округлившийся живот
"Мы в ожидании малыша". Беременная Maruv показала округлившийся живот
Победительница нацотбора на "Евровидение 2022" Паш обратилась к Стерненко и заявила о готовности ехать на конкурс вместе с Kalush Orchestra
Победительница нацотбора на "Евровидение 2022" Паш обратилась к Стерненко и заявила о готовности ехать на конкурс вместе с Kalush Orchestra
"Хорошо, если ей хоть 18". 50-летний Хименес-Браво показал свою новую пассию
"Хорошо, если ей хоть 18". 50-летний Хименес-Браво показал свою новую пассию
"Мы вместе, мы дома, мы в Украине". Зеленский с женой обратились к украинцам
"Мы вместе, мы дома, мы в Украине". Зеленский с женой обратились к украинцам
"Евровидение 2022". Организаторы нацотбора заявили, что Украину могут отстранить от участия в международном конкурсе в Италии
"Евровидение 2022". Организаторы нацотбора заявили, что Украину могут отстранить от участия в международном конкурсе в Италии
"А жизнь продолжается". 24-летняя Кунаки и 55-летний Кассель показали страстные объятия на отдыхе в Бразилии
"А жизнь продолжается". 24-летняя Кунаки и 55-летний Кассель показали страстные объятия на отдыхе в Бразилии
  Судья "Танцев со звездами" Чмерковский: Я перееду в Украину, если тут будет +22°, каждый день солнечно и океан
  Судья "Танцев со звездами" Чмерковский: Я перееду в Украину, если тут будет +22°, каждый день солнечно и океан G
Елена ПОСКАННАЯ
"Евровидение 2022". Победительница нацотбора отреагировала на обвинения в подделке документов о легальном пересечении границы с Крымом
"Евровидение 2022". Победительница нацотбора отреагировала на обвинения в подделке документов о легальном пересечении границы с Крымом
  Эллерт рассказал, почему прекратил сотрудничество со студией "Квартал 95"
  Эллерт рассказал, почему прекратил сотрудничество со студией "Квартал 95"
Комаровский рассказал, как можно избавиться от храпа
Комаровский рассказал, как можно избавиться от храпа
"Любовь – это родить нового киевлянина или киевлянку". Виталий Кличко в День святого Валентина признался в любви украинской столице
"Любовь – это родить нового киевлянина или киевлянку". Виталий Кличко в День святого Валентина признался в любви украинской столице
Осадчая, Петрожицкая, Ласточкин и другие. Как знаменитости поздравили своих возлюбленных с Днем святого Валентина
Осадчая, Петрожицкая, Ласточкин и другие. Как знаменитости поздравили своих возлюбленных с Днем святого Валентина
Звезда фильма "День рождения Буржуя" Николаев доставлен в психиатрическую клинику. В полиции назвали поведение актера неадекватным – СМИ
Звезда фильма "День рождения Буржуя" Николаев доставлен в психиатрическую клинику. В полиции назвали поведение актера неадекватным – СМИ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мурат так много потерял". Лорак опубликовала новое видео с дочерью, и бывший муж на него отреагировал (130506)
2
Как выглядел "танцующий миллионер" Джанлука Вакки до того, как стал знаменитым: 10 фото (41095)
3
"Крупная Наташа стала. Руки – жесть, пухляхи". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку (26296)
4
"Что за орехи! Огонь". Каменских снялась в микрокупальнике с верхнего ракурса (25735)
5
"Милота какая", "Этот нос-курнос". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала лицо их сына, которому исполнился год (24783)
6
Белла Хадид снялась в прозрачном коротком топе в сетку для рекламной кампании бренда Michael Kors (21064)
7
"Рейнольдс – счастливчик". Блейк Лайвли пришла на премьеру мюзикла на Бродвее в блузе с разрезом до пояса (18840)
8
48-летняя Клум в откровенном мини-платье без белья позировала рядом с молодым мужем (18593)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS