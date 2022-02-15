В случае признания "ЛДНР" Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей – Кулеба

Об этом 15 февраля на брифинге, который транслировался в Facebook МИД Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Относительно возможного признания российской думой так называемых "ЛДНР". Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров", – сказал Кулеба.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
19 января 2022 года на сайте Госдумы был опубликован проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании террористических группировок "ЛНР" и "ДНР". Авторы документа – 11 представителей КПРФ – назвали "обоснованным и морально оправданным" признание "ДНР" и "ЛНР". По их мнению, признание боевиков "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты" жителей ОРДЛО.
Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал поспешным предложение КПРФ. По его словам, "сегодня важно добиться более весомого решения" в требованиях РФ к США и НАТО по "гарантиям безопасности".
В Кремле отказались комментировать инициативу КПРФ до того, как проект документа официально рассмотрит Госдума.
Совет Госдумы собирается обсудить предложение КПРФ в феврале, заявлял первый замглавы думской фракции КПРФ Николай Коломейцев.
В феврале в Госдуму РФ внесли второй проект постановления об обращении к Путину о необходимости признания боевиков "ДНР" и "ЛНР". Инициаторами постановления выступили депутаты от "Единой России" Артем Туров и Водолацкий.
Оба проекта рассмотрят на пленарном заседании 15 февраля, сообщал "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.