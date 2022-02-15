В случае признания "ЛДНР" Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей – Кулеба

Об этом 15 февраля на брифинге, который транслировался в Facebook МИД Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Относительно возможного признания российской думой так называемых "ЛДНР". Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров", – сказал Кулеба.