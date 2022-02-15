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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В случае признания "ЛДНР" Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей – Кулеба

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Украина предупредила партнеров о своей позиции относительно признания РФ "ЛДНР", отметил Кулеба
Украина предупредила партнеров о своей позиции относительно признания РФ "ЛДНР", отметил Кулеба
Фото: EPA

В случае признания террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" Россия выйдет из Минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе со всеми сопутствующими последствиями.

Об этом 15 февраля на брифинге, который транслировался в Facebook МИД Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Относительно возможного признания российской думой так называемых "ЛДНР". Хочу еще раз напомнить неизменную позицию Украины: в случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров", – сказал Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/318711703605696/

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

19 января 2022 года на сайте Госдумы был опубликован проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании террористических группировок "ЛНР" и "ДНР". Авторы документа – 11 представителей КПРФ – назвали "обоснованным и морально оправданным" признание "ДНР" и "ЛНР". По их мнению, признание боевиков "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты" жителей ОРДЛО.

Первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий назвал поспешным предложение КПРФ. По его словам, "сегодня важно добиться более весомого решения" в требованиях РФ к США и НАТО по "гарантиям безопасности".

В Кремле отказались комментировать инициативу КПРФ до того, как проект документа официально рассмотрит Госдума.

Совет Госдумы собирается обсудить предложение КПРФ в феврале, заявлял первый замглавы думской фракции КПРФ Николай Коломейцев.

В феврале в Госдуму РФ внесли второй проект постановления об обращении к Путину о необходимости признания боевиков "ДНР" и "ЛНР". Инициаторами постановления выступили депутаты от "Единой России" Артем Туров и Водолацкий.

Оба проекта рассмотрят на пленарном заседании 15 февраля, сообщал "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Теги: Россия, Украина, МИД Украины, Донбасс, Госдума, агрессия, террористы, боевики, Дмитрий Кулеба, ДНР, конфликт, ЛНР, ОРДЛО, признание, ЛДНР, брифинг, заседание
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