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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Яценюк: Россия за восемь лет не просто не сделала ничего для выполнения Минских соглашений – она сделала все наоборот

Яценюк: На сегодняшний день вообще изменилась карта всего того, что происходило восемь лет назад
Яценюк: На сегодняшний день вообще изменилась карта всего того, что происходило восемь лет назад
Фото: Kyiv Security Forum / Facebook

Россия за восемь лет войны на Донбассе не сделала ничего для выполнения Минских соглашений. Об этом 11 февраля на Киевском форуме по безопасности заявил бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Минские соглашения были подписаны в тот момент, когда Россия и лично [президент РФ Владимир] Путин приставили к голове Украины заряженный пистолет. А потом он сказал: вы знаете, после того, как я его перезарядил, давайте будем с вами договариваться о мирных переговорах. По сути, это абсурд… Спустя восемь лет Россия не просто не сделала ничего для выполнения Минских соглашений – она сделала все наоборот. Ключевое условие Минских соглашений – прекращение огня, но этого нет. Россияне до сегодняшнего дня стреляют и убивают украинских военнослужащих", – сказал Яценюк.

По его словам, РФ провела фактическую аннексию ОРДЛО.

"На сегодняшний день вообще изменилась карта всего того, что происходило восемь лет назад. Тогда подписание Минских соглашений было вынужденным шагом под дулами российских автоматов", – подчеркнул Яценюк.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и так далее. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Еще в сентябре 2014 года Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях). В нем указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов.

Россия требует, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и закрепила там особый статус Донбасса, предварительно согласовав изменения с оккупационными администрациями Донецка и Луганска, а также провела выборы на Донбассе до возвращения контроля над государственной границей.

Представители Украины не раз заявляли, что страна отвергает возможность закрепления "особого статуса" Донбасса в Конституции и что выборы на Донбассе должны проходить полностью под контролем украинской власти.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. "Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен пунктами Минских соглашений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 7 февраля, что Украина пыталась продвинуться в выполнении большинства требований Минских соглашений. В то же время РФ не выполнила практически никаких своих обязательств.

Теги: Россия, Владимир Путин, Арсений Яценюк, Украина, военные, оккупация, переговоры, агрессия, боевики, Минские соглашения, война на Донбассе, ОРДЛО
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