Яценюк: Россия за восемь лет не просто не сделала ничего для выполнения Минских соглашений – она сделала все наоборот

Яценюк: На сегодняшний день вообще изменилась карта всего того, что происходило восемь лет назад Фото: Kyiv Security Forum / Facebook

"Минские соглашения были подписаны в тот момент, когда Россия и лично [президент РФ Владимир] Путин приставили к голове Украины заряженный пистолет. А потом он сказал: вы знаете, после того, как я его перезарядил, давайте будем с вами договариваться о мирных переговорах. По сути, это абсурд… Спустя восемь лет Россия не просто не сделала ничего для выполнения Минских соглашений – она сделала все наоборот. Ключевое условие Минских соглашений – прекращение огня, но этого нет. Россияне до сегодняшнего дня стреляют и убивают украинских военнослужащих", – сказал Яценюк.

По его словам, РФ провела фактическую аннексию ОРДЛО.

"На сегодняшний день вообще изменилась карта всего того, что происходило восемь лет назад. Тогда подписание Минских соглашений было вынужденным шагом под дулами российских автоматов", – подчеркнул Яценюк.