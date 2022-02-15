МИД Украины: Признание Путиным "ЛДНР" будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка

"Позиция Украины остается неизменной: признание Россией так называемых "ЛДНР" будет означать сознательный выход из Минских договоренностей. Такой шаг нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого сейчас активно работают Украина и ее партнеры", – говорится в заявлении.
Признание Россией "ЛДНР" не будет иметь никаких правовых последствий, подчеркнули в МИД.
"России не удастся выдать российскую оккупационную администрацию на временно оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях за "независимых субъектов", равно как и скрыть свое участие как стороны вооруженного конфликта на Донбассе. В то же время поддержка президентом России постановления Госдумы РФ будет иметь гораздо более широкие разрушительные последствия для международного правопорядка и глобальной архитектуры безопасности. Поэтому у России есть выбор: либо идти по пути деэскалации и дипломатического диалога, либо почувствовать на себе решительный консолидированный ответ международного сообщества", – заявили в МИД.
Министерство призвало Москву занять конструктивную позицию для достижения прогресса в рамках существующих переговорных форматов.
"В противном случае Россия будет нести полную ответственность за разрушение Минских договоренностей и процесс мирного урегулирования вооруженного конфликта", – добавили во внешнеполитическом ведомстве.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Госдума РФ 15 февраля 2022 года приняла обращение о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик", теперь его направят на рассмотрение Путину. В обращении говорится, что "в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", а "действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа".
Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента и МИД Украины.
После того, как два проекта обращений к Путину были зарегистрированы в Госдуме, Верховная Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран с призывом не признавать какие-либо попытки России легализовать независимость незаконных образований и решительно осудить действия РФ, направленные на ухудшение ситуации безопасности.