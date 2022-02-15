МИД Украины: Признание Путиным "ЛДНР" будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка

"Позиция Украины остается неизменной: признание Россией так называемых "ЛДНР" будет означать сознательный выход из Минских договоренностей. Такой шаг нанесет серьезный удар политико-дипломатическому урегулированию, над продвижением которого сейчас активно работают Украина и ее партнеры", – говорится в заявлении.

Признание Россией "ЛДНР" не будет иметь никаких правовых последствий, подчеркнули в МИД.

"России не удастся выдать российскую оккупационную администрацию на временно оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях за "независимых субъектов", равно как и скрыть свое участие как стороны вооруженного конфликта на Донбассе. В то же время поддержка президентом России постановления Госдумы РФ будет иметь гораздо более широкие разрушительные последствия для международного правопорядка и глобальной архитектуры безопасности. Поэтому у России есть выбор: либо идти по пути деэскалации и дипломатического диалога, либо почувствовать на себе решительный консолидированный ответ международного сообщества", – заявили в МИД.

Министерство призвало Москву занять конструктивную позицию для достижения прогресса в рамках существующих переговорных форматов.

"В противном случае Россия будет нести полную ответственность за разрушение Минских договоренностей и процесс мирного урегулирования вооруженного конфликта", – добавили во внешнеполитическом ведомстве.