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Путин отреагировал на обращение Госдумы о признании боевиков "ЛДНР"

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Голосование в Госдуме о признании "ЛДНР" "так или иначе связано" с частичным отводом российских войск, сказал Путин
Голосование в Госдуме о признании "ЛДНР" "так или иначе связано" с частичным отводом российских войск, сказал Путин
Фото: ЕРА

15 февраля президент России Владимир Путин на пресс-конференции с канцлером Германии в Москве прокомментировал голосование в Госдуме РФ о признании незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Трансляцию пресс-конференции вел канал "Настоящее время".

"Голосование в Госдуме – мне только что сообщили об этом – и частичный вывод войск из районов учений. Что тут комментировать? Что касается исполнительных органов власти, в том числе военно-политического руководства страны, здесь комментировать нечего. Принято решение об отводе войск. Голосование в Госдуме, думаю, так или иначе связано с этим. Потому что депутаты парламента в России ориентируются на общественное мнение, на мнение своих избирателей и тонко его чувствуют", – сказал он.

Путин заявил, что подавляющее число граждан РФ "сочувствует" жителям ОРДЛО.

"Я знаю, что было два проекта – один представила "Единая Россия", второй, более жесткий, напрямую к президенту – обращения о признании этих республик. Голосование было открытым, как мне сказали, свободным. Поэтому партийная дисциплина тут не действовала, большинство депутатов поддержали резолюцию, которая была представлена КПРФ. Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений", – добавил он.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Госдума РФ 15 февраля 2022 года приняла обращение о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик", теперь его направят на рассмотрение Путину. В обращении говорится, что "в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", а "действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа".

Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента и МИД Украины.

После того, как два проекта обращений к Путину были зарегистрированы в Госдуме, Верховная Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран с призывом не признавать какие-либо попытки России легализовать независимость незаконных образований и решительно осудить действия РФ, направленные на ухудшение ситуации безопасности.

Признание Путиным "ЛДНР" будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка, заявили в МИД Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Донбасс, Госдума, КПРФ, Единая Россия, ДНР, ОРДЛО, ЛДНР
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