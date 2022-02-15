Путин отреагировал на обращение Госдумы о признании боевиков "ЛДНР"

Голосование в Госдуме о признании "ЛДНР" "так или иначе связано" с частичным отводом российских войск, сказал Путин Фото: ЕРА

"Голосование в Госдуме – мне только что сообщили об этом – и частичный вывод войск из районов учений. Что тут комментировать? Что касается исполнительных органов власти, в том числе военно-политического руководства страны, здесь комментировать нечего. Принято решение об отводе войск. Голосование в Госдуме, думаю, так или иначе связано с этим. Потому что депутаты парламента в России ориентируются на общественное мнение, на мнение своих избирателей и тонко его чувствуют", – сказал он.

Путин заявил, что подавляющее число граждан РФ "сочувствует" жителям ОРДЛО.

"Я знаю, что было два проекта – один представила "Единая Россия", второй, более жесткий, напрямую к президенту – обращения о признании этих республик. Голосование было открытым, как мне сказали, свободным. Поэтому партийная дисциплина тут не действовала, большинство депутатов поддержали резолюцию, которая была представлена КПРФ. Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений", – добавил он.