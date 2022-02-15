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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Все риски снять с себя". Решение Госдумы РФ о признании "ЛДНР" дает Украине основания отказаться от Минских договоренностей – нардеп Рахманин

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Рахманин: У Украины есть все основания наконец-то отказаться от Минских договоренностей, выйти из них
Рахманин: У Украины есть все основания наконец-то отказаться от Минских договоренностей, выйти из них
Фото: goloszmin.org

Обращение Госдумы РФ к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать незаконные формирования "ДНР" и "ЛНР" в качестве "демократических государств" срывает Минские договоренности и дает возможность Украине также отказаться от них, считает народный депутат Украины от "Голоса", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. Об этом он сказал журналистам в Раде, пишет "Интерфакс-Украина".

"Для Украины что это значит – прежде всего, я надеюсь, что украинские дипломаты оперативно отреагируют и сделают заявления о том, что это означает фактически погребение Минских договоренностей Российской Федерацией. Это значит, что у Украины есть все основания наконец-то отказаться от Минских договоренностей, выйти из них. Надо продумать механизм для того, чтобы в принципе больше на этот документ не ссылаться, и все риски, все опасности, которые с этим документом связаны, снять с себя", – сказал Рахманин.

На своей странице в Facebook нардеп отметил, что подписание Путиным указа о признании "ЛДНР" повысит риск эскалации на востоке Украины.

"Но в то же время предоставит Украине полное право окончательно похоронить Минские договоренности. И положить конец любым разговорам о "финляндизации", – подчеркнул он.

По его мнению, президент Украины должен обратиться к гражданам, оставшимся на оккупированных территориях, чтобы они знали, что их не оставят на произвол судьбы.

"Кабмин должен готовиться к появлению новых внутренне перемещенных лиц. Военные – готовиться к новому обострению. Дипломаты – задавать вопросы об отмене каких-либо привязок санкций к "Минску", – добавил Рахманин.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3041929292739259&id=100007666530659

Госдума РФ 15 февраля 2022 года приняла обращение о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как независимых республик, теперь его направят на рассмотрение президенту Владимиру Путину. В обращении говорится, что "в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", а "действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа".

Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента и МИД Украины.

После того, как проекты обращений к Путину были зарегистрированы в Госдуме, Верховная Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран с призывом не признавать какие-либо попытки России легализовать независимость незаконных образований и решительно осудить действия РФ, направленные на ухудшение ситуации безопасности.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и так далее. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Еще в сентябре 2014 года Верховная Рада приняла закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (необходимость такого законодательства зафиксирована в Минских соглашениях). В нем указано, что все его основные положения начнут действовать только после проведения на Донбассе местных выборов по украинскому законодательству с соблюдением международных стандартов.

Россия требует, чтобы Украина внесла изменения в Конституцию и закрепила там особый статус Донбасса, предварительно согласовав изменения с оккупационными администрациями Донецка и Луганска, а также провела выборы на Донбассе до возвращения контроля над государственной границей.

Представители Украины не раз заявляли, что страна отвергает возможность закрепления "особого статуса" Донбасса в Конституции и что выборы на Донбассе должны проходить полностью под контролем украинской власти.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 31 января 2022 года заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины. "Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно", – подчеркнул Данилов.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не удовлетворен пунктами Минских соглашений.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 7 февраля, что Украина пыталась продвинуться в выполнении большинства требований Минских соглашений. В то же время РФ не выполнила практически никаких своих обязательств.

Теги: Россия, Сергей Рахманин, Донбасс, Госдума, Минские соглашения, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, ЛДНР
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