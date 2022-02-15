"Все риски снять с себя". Решение Госдумы РФ о признании "ЛДНР" дает Украине основания отказаться от Минских договоренностей – нардеп Рахманин

Рахманин: У Украины есть все основания наконец-то отказаться от Минских договоренностей, выйти из них Фото: goloszmin.org

"Для Украины что это значит – прежде всего, я надеюсь, что украинские дипломаты оперативно отреагируют и сделают заявления о том, что это означает фактически погребение Минских договоренностей Российской Федерацией. Это значит, что у Украины есть все основания наконец-то отказаться от Минских договоренностей, выйти из них. Надо продумать механизм для того, чтобы в принципе больше на этот документ не ссылаться, и все риски, все опасности, которые с этим документом связаны, снять с себя", – сказал Рахманин.

На своей странице в Facebook нардеп отметил, что подписание Путиным указа о признании "ЛДНР" повысит риск эскалации на востоке Украины.

"Но в то же время предоставит Украине полное право окончательно похоронить Минские договоренности. И положить конец любым разговорам о "финляндизации", – подчеркнул он.

По его мнению, президент Украины должен обратиться к гражданам, оставшимся на оккупированных территориях, чтобы они знали, что их не оставят на произвол судьбы.

"Кабмин должен готовиться к появлению новых внутренне перемещенных лиц. Военные – готовиться к новому обострению. Дипломаты – задавать вопросы об отмене каких-либо привязок санкций к "Минску", – добавил Рахманин.

Госдума РФ 15 февраля 2022 года приняла обращение о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как независимых республик, теперь его направят на рассмотрение президенту Владимиру Путину. В обращении говорится, что "в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", а "действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа".

Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента и МИД Украины.

После того, как проекты обращений к Путину были зарегистрированы в Госдуме, Верховная Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран с призывом не признавать какие-либо попытки России легализовать независимость незаконных образований и решительно осудить действия РФ, направленные на ухудшение ситуации безопасности.