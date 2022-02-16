Запад и Украина должны разработать план действий на случай чрезвычайных ситуаций – Яценюк

Яценюк: Его конечная цель – давить на Запад, чтобы выбить определенные уступки Фото: Kyiv Security Forum / Twitter

"Это миротворческая операция нового типа. США стали флагманом, объединили всех партнеров – и в ЕС, и в НАТО – и предотвратили эскалацию и организованную войну, к которой уже был готов президент [России Владимир] Путин", – сказал политик.

По его словам, глава Кремля не ожидал, что западные страны объединятся для защиты Украины.

"Изначально его идея заключалась в том, чтобы либо напасть на Украину, либо запугать Украину и Запад и в результате получить не только уступки, а вообще капитуляцию. Но он не получил этого и никогда не получит", – заявил Яценюк.

Он добавил, что угроза для Украины не исчезла, Путин попытается начать новую – открытую или тайную – операцию против Украины и против Запада.

"Запад и Украина должны разработать новый план действий на случай чрезвычайных ситуаций, поскольку Путин будет давить дальше. И в этом плане мы должны осознавать, что его цель – захватить всю Украину и взорвать Запад. Его конечная цель – давить на Запад, чтобы выбить определенные уступки", – подчеркнул экс-премьер.

Президент РФ будет готовить "новые сюрпризы" Украине, об этом в ходе онлайн-дискуссии заявила Фиона Хилл, старшая научная сотрудница Брукингского института, специальный советник президента США по делам России и Европы в 2017–2019 годах. Она призвала союзников Украины быть готовыми к ним.

"Мы должны продолжать неуклонно поддерживать Украину", – заявила эксперт.