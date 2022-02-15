В минобороны РФ заявили о возвращении подразделений Западного и Южного военных округов на базы после учений

Подразделения, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт, отметили в минобороны РФ Скриншот: mil.ru

По его словам, "ряд мероприятий боевой подготовки, включая и учения, выполнены в соответствии с планом".

"Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", – сказал Конашенков.

В то же время, в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участия войска Восточного военного округа и ВДВ.

"На полигоне Обуз-Лесновский 19 февраляпредусмотрен этап боевой стрельбы. В ходе этого мероприятия бригада морской пехоты совместно с соединениями и воинскими частями вооруженных сил Республики Беларусь при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации отработают задачи ведения оборонительного боя и совершения маневров на другие направления", – рассказал Конашенков.