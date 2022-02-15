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В минобороны РФ заявили о возвращении подразделений Западного и Южного военных округов на базы после учений

Подразделения, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт, отметили в минобороны РФ
Подразделения, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт, отметили в минобороны РФ
Скриншот: mil.ru

Подразделения Западного и Южного военных округов РФ 15 февраля начинают возвращение с учения в места постоянной дислокации. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков, пишет департамент информации и массовых коммуникаций минобороны РФ.

По его словам, "ряд мероприятий боевой подготовки, включая и учения, выполнены в соответствии с планом".

"Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн", – сказал Конашенков.

В то же время, в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участия войска Восточного военного округа и ВДВ.

"На полигоне Обуз-Лесновский 19 февраляпредусмотрен этап боевой стрельбы. В ходе этого мероприятия бригада морской пехоты совместно с соединениями и воинскими частями вооруженных сил Республики Беларусь при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации отработают задачи ведения оборонительного боя и совершения маневров на другие направления", – рассказал Конашенков.

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

ЦРУ США считает, что Россия может напасть на Украину 16 февраля. Об этом 11 февраля сообщал, ссылаясь на источники, немецкий журнал Der Spiegel.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, граница, ВДВ, вторжение, полигон, минобороны РФ, учения, Игорь Конашенков, войска
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