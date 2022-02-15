Столтенберг: Пока мы не видим признаков сокращения военного присутствия РФ у границ Украины

"Пока мы не наблюдаем никакой деэскалации на местах, не видим никаких признаков сокращения российского военного присутствия у границ Украины. Но мы будем продолжать следить и внимательно следить за тем, что делает Россия", – сказал он.

Генсек отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия.

"Это дает некоторые основания для осторожного оптимизма. Но мы, конечно, будем очень внимательно следить за тем, что происходит на местах и не повлияет ли это на какую-то реальную деэскалацию наращивания российской военной мощи вокруг Украины", – заявил Столтенберг.

Он напомнил, что перемещение российских войск у границ Украины наблюдается с весны 2021 года.

"Мы также видели, что иногда они выдвигаются на позицию с боеспособными войсками и большим количеством тяжелой техники. А потом они выводят часть или даже большую часть войск, но оставляют технику. И тогда они могут очень быстро подкрепиться и отвести назад всех людей, все войска обратно, если нужно. Так что передвижение сил, передвижение российских возможностей не является реальной деэскалацией, но мы будем следить за тем, что они делают", – сказал генсек.

По его словам, со всеми сосредоточенными у границ Украины силами Россия "может провести вторжение в Украину с очень небольшим временем для предупреждения или вообще без него".