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Столтенберг: Признание Россией "ЛДНР" станет нарушением международного права и Минских соглашений

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Столтенберг: Возможное признание РФ "ЛДНР" будет очередным грубым нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины
Столтенберг: Возможное признание РФ "ЛДНР" будет очередным грубым нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины
Фото: EPA

Возможное решение президента РФ Владимира Путина поддержать обращение Госдумы и признать террористические образования "ДНР" и "ЛНР" в качестве "независимых республик" будет означать нарушение международного права и Минских соглашений. Об этом на брифинге 15 февраля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, трансляцию вел канал in time Ukraine в YouTube.

"Что касается признания "ЛНР" и "ДНР" – если это произойдет, это будет очередное грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Потому что нет сомнений в том, что Донецк и Луганск – это часть Украины в ее международно признанных границах. Поэтому такое признание станет нарушением международного права и территориальной целостности, а также суверенитета Украины. Но не только. Это будет также нарушением Минских соглашений", – сказал генсек.

По его словам, НАТО поддерживает усилия, которые прилагаются для поиска политического решения в рамках нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Россия), а признание "Л/ДНР" подорвет эти усилия и нарушит Минские соглашения.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Госдума РФ 15 февраля 2022 года приняла обращение о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик", теперь его направят на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину. В обращении говорится, что "в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", а "действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа".

Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента.

После того, как два проекта обращений к Путину были зарегистрированы в Госдуме, Верховная Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран с призывом не признавать какие-либо попытки России легализовать независимость незаконных образований и решительно осудить действия РФ, направленные на ухудшение ситуации безопасности.

Признание Путиным "ЛДНР" будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка, заявили в МИД Украины. В ведомстве отметили, что в случае принятия это решение не будет иметь никаких правовых последствий.

Путин, комментируя обращение Госдумы, заявил: "Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по выполнению Минских соглашений".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, НАТО, Луганская область, Донецкая область, Йенс Столтенберг, ДНР, война в Украине, ЛНР, ОРДЛО
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