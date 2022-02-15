Столтенберг: Признание Россией "ЛДНР" станет нарушением международного права и Минских соглашений

"Что касается признания "ЛНР" и "ДНР" – если это произойдет, это будет очередное грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Потому что нет сомнений в том, что Донецк и Луганск – это часть Украины в ее международно признанных границах. Поэтому такое признание станет нарушением международного права и территориальной целостности, а также суверенитета Украины. Но не только. Это будет также нарушением Минских соглашений", – сказал генсек.

По его словам, НАТО поддерживает усилия, которые прилагаются для поиска политического решения в рамках нормандского формата (Украина, Франция, Германия, Россия), а признание "Л/ДНР" подорвет эти усилия и нарушит Минские соглашения.