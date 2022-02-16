ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Солдат выбрасывают в поля налегке, и они начинают выживать". В СБУ рассказали о российских военных у границ Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дудин: Мы видим крайне негативное отношение военнослужащих РФ к тем условиям и задачам, которые на них возложены военным руководством
Дудин: Мы видим крайне негативное отношение военнослужащих РФ к тем условиям и задачам, которые на них возложены военным руководством
Фото: Управління СБ України в Харківській області / Facebook

Служба безопасности Украины зафиксировала маневрирование российской военной техники у границ Украины. Об этом 16 февраля на внеочередной сессии Харьковского областного совета сообщил начальник регионального управления СБУ Роман Дудин, информирует Общественное.

"Наблюдаем так называемые карусели, то есть количество задекларированных войск действительно присутствует. Вместе с тем мы видим, что эти воинские части постоянно маневрируют, меняя позиции, передвигаясь по территории Белгородской области. Очень их там много", – заявил Дудин.

По его словам, психологическое состояние российских военных ухудшается.

"Мы видим крайне негативное отношение военнослужащих РФ к тем условиям и задачам, которые на них возложены военным руководством. Мы неоднократно фиксируем продажу горюче-смазочных материалов, продажи активны, у Белгородской области появились так называемые сухпайки, то есть этих солдат выбрасывают в поля налегке и они начинают выживать. То есть каждый день психологическое состояние указанной группировки ухудшается", – сообщил начальник регионального управления СБУ.

Он добавил, что группировки не готовы к "резкому критическому наступлению".

"Мы понимаем, что для РФ подтянуть те компоненты, которых еще не хватает, – это очень быстро. Вместе с тем я вас уверяю, что мы очень активно за всеми этими процессами следим", – заверил Дудин.

По информации СБУ, на территории России у границ Харьковской области находится около 13 тыс. российских военных. Об этом сообщает Общественное.

"13 тыс. – группировка, которая потенциально может атаковать Харьков. Эти 13 тыс. встречают военные, пограничники и уже третьим этапом – мы", – уточнил Дудин на сессии.

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд странв том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом.

В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Харьков, военные, Харьковская область, оборона, пограничники, вторжение, учения, военнослужащий, карусель, Служба безопасности Украины, Роман Дудин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь". 56-летняя Евангелиста впервые показала "изуродованное" липосакцией лицо
"Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь". 56-летняя Евангелиста впервые показала "изуродованное" липосакцией лицо
  "Дубай – прекрасное место, где я самый нищий опущенец". Morgenshtern заявил, что не думает о возвращении в РФ из Эмиратов
  "Дубай – прекрасное место, где я самый нищий опущенец". Morgenshtern заявил, что не думает о возвращении в РФ из Эмиратов
Общественное прекратило участие Паш – она согласилась. Нового представителя Украины на "Евровидение 2022" выберут на внеочередном заседании
Общественное прекратило участие Паш – она согласилась. Нового представителя Украины на "Евровидение 2022" выберут на внеочередном заседании
Королева Елизавета II выпустит парфюм для собак, который пахнет "прогулками по побережью"
Королева Елизавета II выпустит парфюм для собак, который пахнет "прогулками по побережью"
В Индии скончался автор кинохита Jimmy Jimmy Jimmy Aaja Баппи Лахири
В Индии скончался автор кинохита Jimmy Jimmy Jimmy Aaja Баппи Лахири
"Мир неизбежно о тебе узнает". Ефросинина растрогала сеть поздравлением дочери с совершеннолетием
"Мир неизбежно о тебе узнает". Ефросинина растрогала сеть поздравлением дочери с совершеннолетием
"Нах и Гиркина, и Путина". Положинский подписал контракт на военную службу в резерве ВСУ
"Нах и Гиркина, и Путина". Положинский подписал контракт на военную службу в резерве ВСУ
Беременная Рианна рассказала о новом альбоме. Предыдущий она выпустила в 2016 году
Беременная Рианна рассказала о новом альбоме. Предыдущий она выпустила в 2016 году
"Моя супердевочка". Ван Дамм разместил в сети трогательное обращение к матери
"Моя супердевочка". Ван Дамм разместил в сети трогательное обращение к матери
Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото
Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото
  "Видимся через день. У нас кризис в отношениях". Певица Карпа рассказала о проблемах в браке с Тереховым
  "Видимся через день. У нас кризис в отношениях". Певица Карпа рассказала о проблемах в браке с Тереховым
"Мы с тобой одной крови". Тимошенко в День единства позировала дома с украинским флагом в обнимку с мужем
"Мы с тобой одной крови". Тимошенко в День единства позировала дома с украинским флагом в обнимку с мужем
"Информация в базе хранится пять лет". Победительница нацотбора на "Евровидение 2022" Паш передала Общественному новую справку от ГПСУ
"Информация в базе хранится пять лет". Победительница нацотбора на "Евровидение 2022" Паш передала Общественному новую справку от ГПСУ
"Пошла жара", "Вот это огнище". Звезда "Дома-2" Бузова снялась в мокром купальнике
"Пошла жара", "Вот это огнище". Звезда "Дома-2" Бузова снялась в мокром купальнике
  Экс-участница "НеАнгелов" Вика рассказала о своем новом бойфренде, с которым провела отпуск на Мальдивах
  Экс-участница "НеАнгелов" Вика рассказала о своем новом бойфренде, с которым провела отпуск на Мальдивах
"Зачем фотосессию с животиком делать сексуальной?", "Очень красивая. Беременность вам к лицу". Звезда "Орла и решки" Астровская снялась топлес
"Зачем фотосессию с животиком делать сексуальной?", "Очень красивая. Беременность вам к лицу". Звезда "Орла и решки" Астровская снялась топлес
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Крупная Наташа стала. Руки – жесть, пухляхи". 48-летняя Королева в колготках в сетку показала растяжку (62329)
2
"Что за орехи! Огонь". Каменских снялась в микрокупальнике с верхнего ракурса (61066)
3
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи (45918)
4
Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери (30185)
5
"Цыпуля", "Самая красивая". Полякова снялась на отдыхе в наряде из просвечивающейся ткани (24395)
6
"Всегда люблю". Марина Порошенко с синим маникюром и в черной маске показала объятия с супругом (24250)
7
"Может, перенести войну? Отменять не будем, все-таки война. Перенесем". Ургант под смешки в зале высказался о вероятном вторжении РФ в Украину (24224)
8
"Очень приятная пара". Седокова показала, как муж ласкает ее в зоне декольте (22789)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS