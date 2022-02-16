"Солдат выбрасывают в поля налегке, и они начинают выживать". В СБУ рассказали о российских военных у границ Украины

Дудин: Мы видим крайне негативное отношение военнослужащих РФ к тем условиям и задачам, которые на них возложены военным руководством Фото: Управління СБ України в Харківській області / Facebook

"Наблюдаем так называемые карусели, то есть количество задекларированных войск действительно присутствует. Вместе с тем мы видим, что эти воинские части постоянно маневрируют, меняя позиции, передвигаясь по территории Белгородской области. Очень их там много", – заявил Дудин.

По его словам, психологическое состояние российских военных ухудшается.

"Мы видим крайне негативное отношение военнослужащих РФ к тем условиям и задачам, которые на них возложены военным руководством. Мы неоднократно фиксируем продажу горюче-смазочных материалов, продажи активны, у Белгородской области появились так называемые сухпайки, то есть этих солдат выбрасывают в поля налегке и они начинают выживать. То есть каждый день психологическое состояние указанной группировки ухудшается", – сообщил начальник регионального управления СБУ.

Он добавил, что группировки не готовы к "резкому критическому наступлению".

"Мы понимаем, что для РФ подтянуть те компоненты, которых еще не хватает, – это очень быстро. Вместе с тем я вас уверяю, что мы очень активно за всеми этими процессами следим", – заверил Дудин.

По информации СБУ, на территории России у границ Харьковской области находится около 13 тыс. российских военных. Об этом сообщает Общественное.

"13 тыс. – группировка, которая потенциально может атаковать Харьков. Эти 13 тыс. встречают военные, пограничники и уже третьим этапом – мы", – уточнил Дудин на сессии.