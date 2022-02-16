"Солдат выбрасывают в поля налегке, и они начинают выживать". В СБУ рассказали о российских военных у границ Украины

"Наблюдаем так называемые карусели, то есть количество задекларированных войск действительно присутствует. Вместе с тем мы видим, что эти воинские части постоянно маневрируют, меняя позиции, передвигаясь по территории Белгородской области. Очень их там много", – заявил Дудин.
По его словам, психологическое состояние российских военных ухудшается.
"Мы видим крайне негативное отношение военнослужащих РФ к тем условиям и задачам, которые на них возложены военным руководством. Мы неоднократно фиксируем продажу горюче-смазочных материалов, продажи активны, у Белгородской области появились так называемые сухпайки, то есть этих солдат выбрасывают в поля налегке и они начинают выживать. То есть каждый день психологическое состояние указанной группировки ухудшается", – сообщил начальник регионального управления СБУ.
Он добавил, что группировки не готовы к "резкому критическому наступлению".
"Мы понимаем, что для РФ подтянуть те компоненты, которых еще не хватает, – это очень быстро. Вместе с тем я вас уверяю, что мы очень активно за всеми этими процессами следим", – заверил Дудин.
По информации СБУ, на территории России у границ Харьковской области находится около 13 тыс. российских военных. Об этом сообщает Общественное.
"13 тыс. – группировка, которая потенциально может атаковать Харьков. Эти 13 тыс. встречают военные, пограничники и уже третьим этапом – мы", – уточнил Дудин на сессии.
США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.
Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.
11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.
15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом.
В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения "Союзная решимость – 2022". В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия.