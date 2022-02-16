Резников обратился к украинцам: Украинская армия полностью готова выполнять свои задачи. Техника заправлена, резервы сформированы

Резников отметил, что часто слышит вопросы об угрозе со стороны России.

"Я не раз говорил, что наша разведка все видит. Что мы на постоянной связи с партнерами. Что наши данные совпадают. И что Украина готова к любым сценариям. Сегодня утром, как и каждый день, я получил очередные сводки с цифрами и фактами. Они полностью соответствуют нашим прогнозам и не содержат ничего неожиданного", – заявил министр.

Он рассказал об украинских военачальниках, родах и видах войск – о людях, "которые каждый день несут службу и делают свою работу, чтобы Украина действительно была защищена".

Резников упомянул главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного, его заместителя генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка, начальника Генштаба генерал-лейтенанта Сергея Шапталу, командующих Сухопутными, Десантно-штурмовыми войсками генерал-полковника Александра Сырского и бригадного генерала Максима Миргородского.

"А есть еще ССО и морская пехота. Авиация и флот. А еще есть генерал Игорь Гордейчук – Герой Украины, легендарный Сумрак, который сегодня воспитывает будущую элиту украинской армии в Лицее имени Ивана Богуна. Я могу долго перечислять наших достойных воинов поименно. Хочу, чтобы все понимали — командование нашей армии составляют боевые генералы, усваивающие военную науку не только по книгам. А прямо на фронте. Которые прекрасно знают, кто наш враг и как его останавливать. Каждый из них смотрел в глаза смерти, терял боевых собратьев. Поэтому это не только квалифицированные, но очень ответственные командиры", – добавил Резников.

Он сказал, что командование ВСУ имеет большое доверие военнослужащих.

"Я хочу поблагодарить каждого солдата, сержанта, офицера, матроса, старшину, адмирала и работника Вооруженных сил за самоотверженный труд и верность своей стране. Когда воины доверяют своим командирам, а народ – своей армии – это то единение, которое делает нашу страну непреодолимой", – подчеркнул он.

Министр заявил, что украинская армия "имеет надежную опору благодаря синергии всех органов власти".

Служба безопасности Украины и все разведывательные органы работают в режиме 24/7, а Министерство обороны "делает все, что зависит от него", подчеркнул Резников.

"Команда Министерства обороны, все мои заместители – на местах. И не только обеспечивают реагирование на текущие угрозы. А формируют будущее нашей армии, вводят принципы НАТО. Делают все, чтобы Министерство обороны стало наиболее эффективной корпорацией страны с точки зрения управления, а Вооруженные силы – лучшим работодателем, который привлекает лучших. Я перечисляю все эти детали, чтобы вы были уверены: все, кто должен защищать Украину, делают свою работу. Все войска, которые должны были выйти на позиции для усиления опасных направлений, вышли. Все, кто должен был получить боекомплект, получили. Техника заправлена, резервы сформированы. Украинская армия полностью готова выполнять свои задачи. Уверен, что разведка врага об этом прекрасно знает. Также в Кремле знают, что круглосуточно разворачиваются Силы территориальной обороны. Мы одновременно создаем 176 воинских частей", – резюмировал глава оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что Украина выступает за мир, ежедневно укрепляет оборону, но не планирует никаких агрессивных действий.

"Мы стремимся решить все проблемы, вернуть наших людей и территории политико-дипломатическим путем. Никаких провокаций со стороны Украины не будет. На попытки провоцировать нас будет жесткий отпор", – подчеркнул он.